新北財政難跟進免費營養午餐 蘇巧慧再轟財劃法：若當市長不只免費還要提升品質

隨著全台多個縣市相繼推行國中小營養午餐免費政策，新北市的政策走向引發外界高度關注。新北市副市長劉和然昨（10）日表示，全面實施該政策需要約46億元，強調「不會為了政治草率承諾」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11）日回應，《財劃法》修正後，新北市的人均分配稅款在全國墊底，儘管資源有限，但她認為北北基桃已形成緊密的共同生活圈，在鄰近縣市皆已落實的情況下，新北市的孩子理應享有同等權益。她承諾未來若能當上市長，營養午餐「不只免費，還要提升品質」並朝精進供餐制度的方向努力。

蘇巧慧今日上午赴三峽市場掃街，接受媒體訪問時談及營養午餐政策。（圖／Facebook 蘇巧慧）

蘇巧慧今日上午赴三峽市場掃街，接受媒體訪問時談及營養午餐政策。新北市副市長劉和然昨日提到，免費營養午餐政策實施需約46億元，不應為了政治「草率承諾」，並認為新北學童應享有更優質的飲食環境，而非僅追求免付費。蘇巧慧則直言，這項政策可看出台北市與全國其他縣市相比的財政優勢，坦言新北市目前的財務狀況確實「比較困難」。

蘇巧慧提到，在《財劃法》修正後，新北市的人均預算分配從原本的六都最低跌至全國墊底，這對新北市民而言相當不公平且難以接受。儘管資源有限，蘇巧慧仍主張教育福利不應縮水，強調既然桃園與台北都已實施國中小免費供餐，新北市的孩子就應該擁有相同的權益。她重申，未來將以守護孩子權益為首要目標，全力推動營養午餐免費，並同步要求飲食品質提升與供餐制度改善，確保新北學子能獲得最好的照顧。

