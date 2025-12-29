新北貢寮明年1/1起距岸3海浬全面禁刺網 違者最高罰15萬

〔記者羅國嘉／新北報導〕為守護海洋生態與漁業資源永續，新北市漁業及漁港事業管理處宣布，自2026年1月1日起，貢寮區距岸3海浬內將全面禁止刺網作業，違者最高可處15萬元罰鍰。處長簡明雄表示，貢寮海域礁岩密布、生態脆弱，刺網易造成覆網與棲地破壞，盼透過更嚴格的漁業管制，兼顧海洋保育與漁民生計。

簡明雄指出，新北市擁有145公里海岸線，多達28處漁港，擁有多樣化的海洋環境及豐富的漁業資源。為維護珍貴的環境與漁業資源，本市於萬里、野柳、瑞芳、貢寮等4處海域劃設水產動植物繁殖保育區，並在瑞芳、萬里、金山區距岸3海浬內全面禁止漁船使用刺網作業，以管制漁業採捕行為。

廣告 廣告

簡明雄表示，市府長期推動刺網漁具實名制與責任漁業政策，自2017年至2025年已輔導近7成、共592艘刺網漁船轉型，並配合農業部漁業署推動漁獲總量管制與禁漁措施，在兼顧漁民生計的同時，確保漁業資源永續利用。

此外，市府透過產官學合作，委請專家學者針對貢寮海域地形、底質與生態脆弱性進行評估，發現該區海底多為礁岩與岩礁混合地形，地勢崎嶇且潮流不穩，刺網易纏繞礁體形成覆網，不僅影響漁撈效率，更對珊瑚礁與底棲生態造成長期且難以回復的破壞。

簡明雄說，貢寮區現已公告禁止使用多層(含二層)刺網漁具，並自2026年起進一步全面禁止距岸3海浬內刺網作業。未來將持續落實漁業管制、清理海底覆網及輔導漁船轉型，呼籲漁民朋友共同守護海洋資源，切勿以身試法。未來若查獲在貢寮區海域距岸3海浬內仍違法使用刺網，將依漁業法開罰3萬元以上、15萬元以下罰款。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相

圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

