新北貢寮金沙灣轎車墜3米河谷 哥哥命危、弟弟受傷

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市貢寮區金沙灣驚傳轎車墜河意外！60歲張姓男子今(23日)上午11時許駕車，載著小他2歲的弟弟，沿台2線開往宜蘭途中，行經和美街71號金沙灣路段時，失控墜入約3公尺深的河谷後側翻，駕駛受困車內；經消防隊員將駕駛救出時已無呼吸心跳，乘客則頭部受傷意識清楚。

新北市消防局第六救災救護大隊上午11時04分接獲報案稱，1輛自小客車墜谷，車輛側翻掉進河裡，駕駛受困車內且車門無法開啟，出動13輛救災車、26名消防隊員趕抵現場，發現河水水位已淹至半個車身高。

消防隊員冒險進入河谷，迅速先救出張姓駕駛的弟弟，其頭部有撕裂傷，意識清楚；隨後，破壞車體將受困的張男救出，但他已失去生命跡象，緊急送往附近的貢寮保健站搶救。至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

