新北貢寮鮑搶鱻展售11/29起登場 料理示範、試吃、福袋一次到位

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北貢寮鮑迎來產季，新北市政府與漁業署攜手貢寮區漁會，在11月29日、30日及12月13日、14日台北希望廣場舉辦「貢寮鮑搶鱻展售活動」，推出生鮮貢寮鮑及多款東北角海味，並規劃料理示範、試吃、手作及限量福袋，讓民眾在市區即可品嚐當季「尚青」漁產，提前感受東北角海味魅力。

漁業及漁港事業管理處指出，作為新北海派活動巡迴最終站，此次展售也為貢寮鮑產季揭幕。為讓民眾品嚐道地鮑味，11月29日活動邀請貢寮家政媽媽示範貢寮鮑料理，上午11時30分發放鮮烤貢寮鮑100份試吃，下午14時30分提供酥炸白帶魚100份；11月30日則舉辦「貢寮鮑手作坊」，開放20名民眾以貢寮鮑殼創作擺件。兩日均有限量福袋及消費滿500元抽獎，最大獎為500元折價券。現場另推出「貢寮鮮境探索指南」，引導民眾日後前往貢寮品嚐美食、選購漁貨。

漁業處表示，貢寮鮑在純淨潮間帶育成，鮮甜軟嫩且具有嚼勁，上市前均經市府抽驗把關，民眾可安心選購。這次展售將提供當季最鮮貢寮漁產品，並邀請民眾假日走訪貢寮，品嚐「尚青」的貢寮鮑料理，感受漁村文化與山海景色魅力。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，「貢寮鮑」是當地重要產業，沿著東北角綿延的潮汐養殖池構成獨特海岸景觀。貢寮鮑養於潮間帶，天然換水及海浪溶氧讓鮑肉特別Q彈飽滿。她歡迎民眾在產季走訪貢寮，品嚐鮮甜料理、體驗漁村風情，順遊三貂角燈塔及東北角美景，享受「好吃又好玩」的海岸之旅。

新北貢寮鮑迎來產季，新北市政府與漁業署攜手貢寮區漁會，在11月29日、30日及12月13日、14日台北希望廣場舉辦「貢寮鮑搶鱻展售活動」。(記者羅國嘉攝)

