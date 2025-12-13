新北賓士猴毒駕連撞4車釀1騎士重傷命危 殺人未遂判刑6年

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

洪男毒駕先闖紅燈。（圖／翻攝畫面）

新北市1名48歲洪姓男子，日前開著賓士車在三重區三和路3段因違停，執勤警欲盤查，但洪男卻直接加速逃竄，期間遇紅燈硬闖，連撞停等紅燈的2輛汽車及1輛機車，後續又撞擊1輛機車，造成被撞的機車騎士一度腦出血命危送醫，洪男經採尿送驗，確認呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，新北地院日前依殺人未遂罪判刑6年，另毒駕部分判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

洪男毒駕肇事過程。（圖／翻攝畫面）

據了解，洪男今年7月29日下午3時許駕駛白色賓士車，在新北市三重區因毒駕遇警攔查，直接加速向前逃竄，才開不到200公尺就遇到仁愛街口紅燈，見後方2輛警用機車快追上，竟硬將停紅燈擋住前方去路的2輛汽車和1輛機車撞開繼續衝，接著右轉鑽進窄小街道亂竄，再撞倒騎乘機車的71歲李姓老翁，導致李翁人車倒地重傷命危。

李翁經送醫搶救時，被發現遭撞後有創傷性硬腦膜下出血、雙側硬腦膜下積液、腦出血併腦室內出血、顏面骨骨折、左側肋骨骨折、頸椎第七節橫突骨折，經緊急手術急救才撿回一命。

洪男被警方逮捕後，被警方依法送辦，其採尿送驗經確認呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，新北地院日前依殺人未遂罪判刑6年，另毒駕部分判刑5月，得易科罰金15萬元，仍可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

