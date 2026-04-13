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新北賞螢秘境大公開 黃綠色光芒自然共生
春夏交替之際迎來一年一度賞螢旺季，新北市推出「2026賞螢全攻略」精選46處秘境與特色遊程，台北市則於大安森林公園舉辦親子音樂會與螢火蟲季活動。從山林秘境到城市綠洲，串聯生態旅遊與藝文體驗兩大亮點，讓民眾在夜色微光中感受春日最浪漫的自然景致。
為推廣生態觀光與環境教育，新北市政府整合全市資源，提出「2026新北市賞螢全攻略」，收錄多達46處賞螢景點，涵蓋山區步道、農場及生態園區，提供民眾完整旅遊規畫指引。
新北市農業局表示，台灣目前已記錄超過60種螢火蟲，新北市境內可見種類占比超過三分之一，顯示生態環境良好。每年4月至5月為賞螢高峰期，常見種類包括黑翅螢與黃緣螢，前者為陸生螢，夜間發出黃綠色光芒，後者則為水生螢，外型帶有鮮明黃色邊紋，深受民眾喜愛。
其中，文山農場為熱門賞螢據點之一，位於通往烏來的半山腰，交通便利且生態環境優良。農場透過友善耕作方式，成功營造適合螢火蟲棲息的環境，除常見物種外，5月上旬更有機會觀察到梭德氏脈翅螢與擬紋螢等多樣品種。農場自3月下旬起安排「與螢共舞」等系列活動，結合導覽與茶鄉漫步，吸引親子與生態愛好者參與。
農業局提醒，賞螢活動多在夜間山區進行，建議結伴同行並遵守導覽指示，避免干擾螢火蟲生態。觀賞時應關閉強光設備，手機亮度調至最低，並遵守「不喧嘩、不捕捉、不直射光源」等原則，共同維護脆弱棲地。持續推動友善農業與棲地復育，打造「生產、生活、生態」三生共榮的永續環境。
在城市中，也能感受螢火蟲的浪漫氛圍。台北市政府已於4月12日下午在大安森林公園，舉辦「看看我！聽聽我！戀戀螢火蟲2026親子音樂會」，請來簡文秀領銜演出，透過音樂與自然環境融合，打造戶外藝文饗宴。
台北市府指出，自2016年推動公園生態化政策以來，透過降低硬鋪面、提升綠覆率與棲地復育等措施，使大安森林公園成功成為都市螢火蟲復育典範。如今在繁華都市中即可觀賞螢火蟲飛舞，不僅展現生態成果，也象徵人與自然共存的可能。
「2026台北市螢火蟲季」正式展開，活動將持續至5月初，包含夜間導覽與解說活動，帶領民眾深入了解螢火蟲生態。台北市公園處提醒，賞螢民眾遵守「四不原則」，即不捕捉、不干擾、不照明、不進入水域，以實際行動守護城市中的珍貴自然資源。
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