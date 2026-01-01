Yahoo奇摩旅遊駐站達人

新北購物新地標：CITYLINK三重店開幕！必吃美食、交通攻略都在這

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

早期的三重是擁有百貨公司的，其後沒落因故退場後，至今才有「CITYLINK 三重店」進駐，

若說是三重首間百貨商場不太正確，但不可否認的三重鄉親們引頸期盼的百貨商場終於又出現了，

12/20正式開幕，讓三重的鄉親非常雀躍與期待。

「CITYLINK 三重店」位於三重交通樞紐「捷運三重站」旁，擁有機捷和中和新蘆線交會的絕佳優勢，

一旁就是大都會公園，假日不少父母會帶小孩來公園放風玩耍，結束剛好來逛街吃飯，可說是相當便民。

「CITYLINK 三重店」無停車場，開車前來請停放在附近的付費停車場。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

「CITYLINK 三重店」只佔一二樓的區域，樓上是住家，商場空間約2000 坪，首波進駐19 間品牌。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

從捷運三重站1號出口出來直走就可抵達「CITYLINK 三重店」，

入口處的螺旋造型裝置藝術，乍看下有點像可樂果，這是象徵城市活力與循環的特殊含義。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

開幕當天特地提早來卡位，幸運見證到剪綵儀式。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

「CITYLINK 三重店」的美食包含：壽司郎、英格莉莉、北村豆腐家、燒肉 LIKE、大戶屋、

銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、瓦城、星巴克、迷客夏、21 PLUS、31 冰淇淋等，

雖然都是到處常見的餐飲品牌，不過至少大多都算是平價的餐飲，人人都消費得起。

一開幕就吸引大批三重在地民眾前來捧場，擠得水洩不通。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

不少人在顧客服務中心排隊，當天註冊citylink會員有送小禮物。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

一旁有好香的爆米花。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

先從一樓的店家開始介紹，最超人氣的就是英格莉莉，

主打英式早午餐、甜點、輕食等精緻的餐廳，開幕當天送麝香葡萄粉撲鬆餅，

打卡送黃金脆漿薯條，結完帳還送一張鐵鍋鬆餅兌換券，光是這些優惠就讓人衝來排隊。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

不算稀奇的21 PLUS，但對來到大都會公園玩耍完的親子族群，

剛好要來用餐的話，小朋友們應該會喜歡這類速食。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

「CITYLINK 三重店」內也有手搖飲可以買，唯一入駐的就是迷客夏，

是蠻安全也好喝的一個品牌。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

31 冰淇淋的人氣超夯，當天大排長龍。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

星巴克在「CITYLINK 三重店」也不缺席，對附近居民想買杯咖啡就方便許多。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

看完一樓的美食，一樓還有些可以小逛的品牌，

松本清、2nd STREET、JINS、小米、QB HOUSE、INTROSTEM都位於一樓。

來自日本的眼鏡品牌JINS，款式都、價格親民、取件快，是我們家蠻喜歡的一個品牌。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

快速剪髮QB HOUSE，當天特價350元。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

不管哪家小米，店內總是擠滿人，「CITYLINK 三重店」也不例外。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

不用到日本也能逛藥妝店啦！「CITYLINK 三重店」入駐松本清，雖然跟日本藥妝有點價差，

但至少不用多花機票錢就能買到需要的東西，還是很方便。

看了一下當天有些特價的東西算下來沒有比日本貴很多。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

二手商品專賣店2nd STREET，很值得來慢慢尋寶。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

INTROSTEM是美國高級護膚品牌，整體質感超好。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

接著搭乘手扶梯上二樓，

「CITYLINK 三重店」設有樓梯、手扶梯、電梯等，可依指標找到自己要使用的工具。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

二樓主要都是餐廳，沒有購物類的品牌，

上手扶梯的第一家店就是燒肉 LIKE，這家空間還不小，不會太壅擠，半開放式的空間還不錯。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

耳熟能知的瓦城，聚餐聚會算是不錯的餐廳選擇。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

好吃的銀座杏子日式豬排。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

「CITYLINK 三重店」算是涵蓋多樣化的餐飲品牌，泰式、燒肉、炸豬排、英式、壽司等，

想吃拉麵也沒問題，樂麵屋是歷久不衰的老字號。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

安全牌的大戶屋。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

平價的韓式豆腐鍋轉賣店北村豆腐家。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

二樓佔地最大的就是壽司郎，當天排隊用餐的人潮也是不容小覷。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

二樓的盡頭就是CoCo 壱番屋，價位不貴且小朋友都愛的咖哩飯，在大都會公園放風完剛好來補充體力。

新北｜CITYLINK 三重店
新北｜CITYLINK 三重店

「CITYLINK 三重店」主打餐飲路線，以美食居多，能逛的品牌不多，畢竟只有一、二層樓的空間，

無法容納太多品牌，迎合附近民眾以及大都會公園的需求，剛好放風完來用餐是最佳的效益，

小歸小至少三重也有了一間小有規模的商場，聽說之後會有蔦屋入駐，讓人期待。

CITYLINK 三重店

所在地址：臺灣新北市三重區捷運路60號

營業時間：日一二三四11:00-21:30，週五週六11:00-至22:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅

