新北購物新地標：CITYLINK三重店開幕！必吃美食、交通攻略都在這
早期的三重是擁有百貨公司的，其後沒落因故退場後，至今才有「CITYLINK 三重店」進駐，
若說是三重首間百貨商場不太正確，但不可否認的三重鄉親們引頸期盼的百貨商場終於又出現了，
12/20正式開幕，讓三重的鄉親非常雀躍與期待。
「CITYLINK 三重店」位於三重交通樞紐「捷運三重站」旁，擁有機捷和中和新蘆線交會的絕佳優勢，
一旁就是大都會公園，假日不少父母會帶小孩來公園放風玩耍，結束剛好來逛街吃飯，可說是相當便民。
「CITYLINK 三重店」無停車場，開車前來請停放在附近的付費停車場。
「CITYLINK 三重店」只佔一二樓的區域，樓上是住家，商場空間約2000 坪，首波進駐19 間品牌。
從捷運三重站1號出口出來直走就可抵達「CITYLINK 三重店」，
入口處的螺旋造型裝置藝術，乍看下有點像可樂果，這是象徵城市活力與循環的特殊含義。
開幕當天特地提早來卡位，幸運見證到剪綵儀式。
「CITYLINK 三重店」的美食包含：壽司郎、英格莉莉、北村豆腐家、燒肉 LIKE、大戶屋、
銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、瓦城、星巴克、迷客夏、21 PLUS、31 冰淇淋等，
雖然都是到處常見的餐飲品牌，不過至少大多都算是平價的餐飲，人人都消費得起。
一開幕就吸引大批三重在地民眾前來捧場，擠得水洩不通。
不少人在顧客服務中心排隊，當天註冊citylink會員有送小禮物。
一旁有好香的爆米花。
先從一樓的店家開始介紹，最超人氣的就是英格莉莉，
主打英式早午餐、甜點、輕食等精緻的餐廳，開幕當天送麝香葡萄粉撲鬆餅，
打卡送黃金脆漿薯條，結完帳還送一張鐵鍋鬆餅兌換券，光是這些優惠就讓人衝來排隊。
不算稀奇的21 PLUS，但對來到大都會公園玩耍完的親子族群，
剛好要來用餐的話，小朋友們應該會喜歡這類速食。
「CITYLINK 三重店」內也有手搖飲可以買，唯一入駐的就是迷客夏，
是蠻安全也好喝的一個品牌。
31 冰淇淋的人氣超夯，當天大排長龍。
星巴克在「CITYLINK 三重店」也不缺席，對附近居民想買杯咖啡就方便許多。
看完一樓的美食，一樓還有些可以小逛的品牌，
松本清、2nd STREET、JINS、小米、QB HOUSE、INTROSTEM都位於一樓。
來自日本的眼鏡品牌JINS，款式都、價格親民、取件快，是我們家蠻喜歡的一個品牌。
快速剪髮QB HOUSE，當天特價350元。
不管哪家小米，店內總是擠滿人，「CITYLINK 三重店」也不例外。
不用到日本也能逛藥妝店啦！「CITYLINK 三重店」入駐松本清，雖然跟日本藥妝有點價差，
但至少不用多花機票錢就能買到需要的東西，還是很方便。
看了一下當天有些特價的東西算下來沒有比日本貴很多。
二手商品專賣店2nd STREET，很值得來慢慢尋寶。
INTROSTEM是美國高級護膚品牌，整體質感超好。
接著搭乘手扶梯上二樓，
「CITYLINK 三重店」設有樓梯、手扶梯、電梯等，可依指標找到自己要使用的工具。
二樓主要都是餐廳，沒有購物類的品牌，
上手扶梯的第一家店就是燒肉 LIKE，這家空間還不小，不會太壅擠，半開放式的空間還不錯。
耳熟能知的瓦城，聚餐聚會算是不錯的餐廳選擇。
好吃的銀座杏子日式豬排。
「CITYLINK 三重店」算是涵蓋多樣化的餐飲品牌，泰式、燒肉、炸豬排、英式、壽司等，
想吃拉麵也沒問題，樂麵屋是歷久不衰的老字號。
安全牌的大戶屋。
平價的韓式豆腐鍋轉賣店北村豆腐家。
二樓佔地最大的就是壽司郎，當天排隊用餐的人潮也是不容小覷。
二樓的盡頭就是CoCo 壱番屋，價位不貴且小朋友都愛的咖哩飯，在大都會公園放風完剛好來補充體力。
「CITYLINK 三重店」主打餐飲路線，以美食居多，能逛的品牌不多，畢竟只有一、二層樓的空間，
無法容納太多品牌，迎合附近民眾以及大都會公園的需求，剛好放風完來用餐是最佳的效益，
小歸小至少三重也有了一間小有規模的商場，聽說之後會有蔦屋入駐，讓人期待。
所在地址：臺灣新北市三重區捷運路60號
營業時間：日一二三四11:00-21:30，週五週六11:00-至22:00
文章來源：Irene's 食旅．時旅
