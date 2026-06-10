新北赴德參與ICLEI全球執委會 分享永續淨零治理成果

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市副市長劉和然9日以ICLEI東亞區執行委員身分，出席於德國波昂舉行的「2026地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會」，與ICLEI主席Katrin Stjernfeldt Jammeh、秘書長 Gino Van Begin及各城市代表交流，分享新北在氣候行動、淨零轉型與永續治理上的實績，獲得與會代表肯定。

環保局表示，本次會議匯聚多位國際環境治理領袖，劉副市長於會中分享新北市府團隊如何在侯友宜市長8年帶領下，將三十年的五股垃圾山翻轉為「五股夏綠地」、完成全台首座工業無煤城市，並建置全災型智慧化指揮監控中心（EDP）與AI智慧防汛平台。同時，新北也推動「三環六線」路網建構、打造超過255處全齡化公園，兼顧氣候韌性、社會公平與全齡友善，展現城市永續治理能量。

廣告 廣告

劉和然副市長表示，波昂作為聯合國機構及國際組織重鎮，也是聯合國氣候變遷附屬機構會議（SB）的重要場域，證明非首都城市也能透過城市特色與國際合作發揮全球影響力。新北將地方治理成果轉化為國際交流素材，不僅向世界學習，也讓新北地方治理成果在國際舞台被看見。