新北赴德國波昂參加ICLEI執委會 分享新北8年永續淨零治理實績

劉副市長以ICLEI執委身分代表臺灣出席執委會，與會代表肯定新北在氣候行動與永續治理的積極度與成果。新北市環保局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市副市長劉和然（9）日以東亞區執行委員身份，出席於德國波昂舉行的「2026地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會」。劉和然於會中與 ICLEI 主席 Katrin Stjernfeldt Jammeh、秘書長 Gino Van Begin 及歐洲各城市首長深入交流，分享新北市在氣候行動與永續治理上的豐碩成果，獲得與會代表高度肯定。

ICLEI 秘書長GINO Van Begin 肯定新北在永續及氣候積極行動及成果。新北市環保局提供

新北市環保局指出，本次ICLEI全球執委會會議匯聚多位歐洲環境治理領袖，包括新任區域執委美國洛杉磯郡Lindsey P. Horvath及全球執委日本橫濱市長Takeharu Yamanaka等，劉和然副市長與各與會執委分享新北市府團隊如何在侯市長8年帶領下，將三十年的五股垃圾山翻轉為「五股夏綠地」、達成全台首座工業無煤城市、並建置全災型智慧化指揮監控中心（EDP）與 AI 智慧防汛平台。且侯市長注重全齡友善、共融共享的理念，新北達成「三環六線」路網建構與超過 255 處全齡化公園，不僅強化城市氣候韌性，更因應高齡化社會，打造出社會公平且友善全齡的生活環境。

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與日本橫濱市交流城市如何透過城市特色與國際合作產生全球影響力。新北市環保局提供

劉和然表示，本次來到 ICLEI 世界秘書處所在地波昂市意義重大，波昂作為聯合國機構及國際組織的重鎮，更是每年聯合國氣候變遷附屬機構會議（SB）的談判場域，他強調：「波昂的成功模式證明了非國家首都城市，也能透過城市特色與國際合作產生全球影響力。新北將地方治理成果轉化為國際交流素材，不僅是向世界學習，更是透過實質行動提升新北的國際能見度。」

ICLEI主席 Katrin Stjernfeldt Jammeh於致詞中表示，ICLEI一直以來致力於提升城市在國際氣候行動中的影響力，城市角色應被更多重視，各城市也應有更多行動，而國際氣候相關會議逐漸重視各項氣候行動的實踐力與落實度，更重視技術性對接與示範案例輸出。2026 年國際氣候合作的核心將是「檢驗落實度」，重點將轉向技術性對接與示範案例輸出。劉和然則對此回應，新北市早已從被動應變轉為主動出擊，以防汛為例，新北雨水下水道實施率已達 92.88%，透過 AI 智慧平台整合 607 支 CCTV 與 84 座抽水站資訊，讓防汛應變時間提早 2 小時以上。在能源轉型上，新北於 2022 年即完成全市工業燃煤鍋爐退場，使 PM2.5 濃度下降逾 44%，114年降至11.4µg/m3。這些具體的數據與實績，展現了新北將氣候行動與社會公平、數位轉型緊密結合的決心。

環保局表示，新北市8年來在市長的支持下，致力推動各項氣候行動，並與國際趨勢接軌，各項政策成果已具備國際城市交流需要的「可執行性」與「可輸出性」，完全呼應 COP 對於 2026 年「落實度」的期待。未來，新北市將持續推動更具韌性的政策，結合 1,032 里的在地力量與智慧科技，為市民打造安全、健康、宜居的永續城市，並持續在國際舞台上分享「新北模式」。