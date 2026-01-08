新北跟進北市、台中和高雄實施免費營養午餐？ 侯友宜說話了

侯友宜說，各縣市財政資源不盡相同，涉及全國一制性部分，是否中央地方共同面對，中央其實也可以多考量。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市自2月23日開始推動「鮮奶幸福週」，33萬名2至12歲學童每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，今(8)日政策啟動記者會前，台中市長盧秀燕宣布跟進免費營養午餐政策，稍早高雄市長陳其邁也宣布實施，再度被問及新北市是否跟進？市長侯友宜說，「未來會不會走到營養午餐免費，除了各縣市在做以外，我們還會跟議員在盤整所有的財政資源、教育的資源」，今年預算7日已在議會三讀通過，是否可順利編在明年，會盤整整體財政狀況做好適時調整準備。

廣告 廣告

侯友宜指出，此事已討論多年，新北擁有全國最多學生，但六都人均預算最少，若新北開辦營養午餐免費，約要46億元，能多照顧孩子是好事，財政分配過程如何兼顧老幼照顧，才是正確的方向，市府會再跟市議員盤整所有財政、教育資源，預算是否可順利編在明年，明年會再盤整財政狀況、做好適時調整的準備，讓對長輩、孩子的照顧更全方位。

侯友宜說，各縣市財政資源不盡相同，涉及全國一制性部分，是否中央地方共同面對，中央其實也可以多考量，一起照顧更多長輩與孩子。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北基隆推營養午餐免費 民眾敲碗侯友宜：為什麼新北市沒有？

搶救辛柏毅！F-16V失事向南擴大搜尋 連環照明彈亮遍海面

跟進北市 盧秀燕今宣布台中市公立國中小營養午餐免費

北市營養午餐免費基隆跟進 詹凌瑀：雖是政策買票但很「有感」

