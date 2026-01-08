新北跟進推行「營養午餐免費」？侯友宜回應了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

新北市政府所推行之「鮮奶幸福週-生生喝鮮乳」政策，即將在2月23日正式上路，就讀新北市公私立國小、幼兒園，以及設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年52週不間斷，連寒暑假也不打烊，預計將有33萬名孩子受惠，新北市長侯友宜今（8）日也出席政策發布記者會。關於未來國中小營養午餐是否免費，侯友宜受訪時表示，「會跟議員再盤整所有的財政資源」。





今早10時，侯友宜在新北市教育局長張明文、國民黨新北市議員呂家愷等人的陪同下，出席「新北鮮奶幸福週」啟動發布記者會，並於會前接受媒體聯訪。

針對台中市長盧秀燕今日宣布，自115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，新北是否跟進相關政策與經費盤點問題，侯友宜說，營養午餐的議題已談了很多年，其他各縣市都已經在做了，但新北在六都人均預算最少、要照顧的孩子最多，而且投下的全國教育資源最高。

他強調，照顧孩子能多做絕對是好事，這幾年跟議員共同面對財政分配的過程中，照顧小的也能夠照顧到老的，才是正確的市政方向，感謝新北市議員支持今年的預算，已在昨（7）日通過，其中包含對長輩照顧與「鮮奶幸福週」等，給予市府滿滿支持。

至於未來是否會走到營養午餐免費，侯友宜則說，「除了各縣市在做以外，我們還會跟議員再盤整所有的財政資源，教育資源會全力以赴，已經全國最高，因為新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的」。

他指出，今年預算通過了，會不會順利編在明年，新北市政府會盤整整體財政狀況，做好適時調整，讓整個政策方向能照顧孩子與長者，這也是他與議員全力關注的。

侯友宜說，針對孩子營養午餐，由於今年預算已經通過，明年會視新北的財政狀況做好適時的調整與準備，感謝議員今年滿滿的支持，讓預算順利通過，明年一定會更好，「我們大家一起加油」。

關於是否會希望中央統籌分配營養午餐的經費，侯友宜則認為，中央與地方針對《財劃法》雖然大部分都已經過了，還有少部分大家還在討論當中，但每個縣市的財政資源不盡然一樣，有些涉及全國一致性是否要共同面對的部分，中央除了也可以考量跟第方考慮以外，也能在如何照顧更多孩子、長輩層面，大家去思考。





