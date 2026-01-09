新北跟進營養午餐免費？ 侯友宜：1年經費恐達46億盼中央地方規劃一致

新北市長侯友宜表示，新北多年來已對弱勢學生提供營養午餐免費，若全面推動，年經費恐高達46億元，約占教育業務費四分之一，勢將排擠特教與校舍建設等預算，市府須審慎盤點、詳細規劃，並期待中央與地方能就相關政策進行一致規劃。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕繼台北市宣布9月新學年度國中小學營養午餐全面免費後，直轄市中台中與高雄8日相繼跟進，全國僅剩5縣市仍維持家長自費。對此，新北市長侯友宜(9日)受訪表示，新北多年來已對弱勢學生提供營養午餐免費，若全面推動，年經費恐高達46億元，約占教育業務費四分之一，勢將排擠特教與校舍建設等預算，市府須審慎盤點、詳細規劃，並期待中央與地方能就相關政策進行一致規劃。

繼日前台北市宣布9月新學年度國中小學營養午餐全面免費後，除已於3年前實施的桃園市外，直轄市中台中與高雄8日宣布跟進，全國僅剩新北市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣5縣市維持家長自費。

侯友宜今天出席「全國身心障礙國民運動會《設計有溫度》記者會」受訪時指出，新北市對弱勢家庭學生營養午餐免費已實施多年，每年約支出3.5億元。若全面推動營養午餐免費，預估須編列約46億元，金額相當於一整年的特教經費，也與校舍新改建及硬體建設經費相近，約占教育業務費四分之一。

侯友宜表示，面對一年的經費46億，尤其也會逐年的增長，所以在整個教育預算要做好準備，在這種狀況相對會做一些排擠，所以必須要做好盤整，還有詳細的規劃。雖然困難很多，但一定會做出對孩子最好的選擇。所以在這部分大家的期待，新北市一定面對營養午餐會做好適時的態度，讓孩子們能夠在吃得健康，以及食的教育，能夠讓他們安心的在校園裡面成長，這一定會全力做好。

針對財源問題，侯友宜說，近年統籌分配稅款雖有增加，但一般補助款同時遭扣減，整體預算仍需全面盤整。他期待營養午餐免費政策能由中央與地方進行一致規劃，新北市也會做好相關配套，並再向外界完整說明。

