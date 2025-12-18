新北跨年卡司曝光！華莎淡水壓軸開唱 蘇慧倫、蕭煌奇齊聚

華莎將於今年新北淡水漁人碼頭「星光舞台」壓軸演出。（圖／東森娛樂）





新北市年末盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，卡司部分則邀來韓國女團MAMAMOO成員華莎、蘇慧倫、蕭煌奇及YOYO家族等重磅卡司，屆時將由東森綜合台32頻道，及東森新聞臉書、YouTube平台同步轉播。

淡水漁人碼頭「星光舞台」匯聚國內外超強卡司，主持人由Terry（江振愷）、林姮均聯手主持，並邀來大、小朋友都喜愛的「YOYO家族」活力開場，接著人氣男團「Ozone」、創作才女「張語噥Sammy」、「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫、人氣歌手「黃偉晉」等重磅卡司都將以獨特音色與舞台魅力，陪伴觀眾迎接跨年夜。

蘇慧倫、黃偉晉今年都將在淡水漁人碼頭「星光舞台」跨年演出。（圖／東森娛樂）

韓國人氣天后華莎今年則擔綱「星光舞台」壓軸，她將帶來最具韓流能量的演出，陪伴粉絲一同迎接2026年，此外，金曲歌王蕭煌奇也將與李炳輝同台演唱新歌〈輝煌旅行社〉，兩人相識超過30年，此次將於新北跨年合體，展現溫暖且真摯的音樂力量。樂團方面則由「小男孩樂團」及擅長以傳統器樂融入流行元素的「隨心所欲樂團」加入陣容，精彩可期。

蕭敬騰、Ozone齊聚新北跨年舞台與歌迷一同迎接2026。（圖／東森娛樂）

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持，演出陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、新生代韓國女團Baby DONT Cry，壓軸則由曾演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛擔綱。



