新北跨年活動 500警力加強維安

台北市12月19日發生隨機攻擊，引發民眾對公共安全憂慮。新北市長侯友宜29日主持強化維安精進作為會議，重申對暴力犯罪的嚴正立場，並指示針對即將登場的「閃耀新北1314跨河煙火」活動，全面提升維安等級，由警察局動員逾500名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場，今年活動首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合20組台日韓重量級歌手演出，以及長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一的跨河跨年體驗，預計吸引大批人潮。

為確保跨年群眾安全，侯友宜於會議中先嚴厲譴責暴力，除要求檢警調快速釐清真相，亦親自探視受傷的新北市民，「安全永遠是活動舉辦過程中最重要的核心」，並指示提高見警率，治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，設置密度更強的巡邏網，不容維安有任何縫隙。還要求中央與地方警力緊密結合，強化部署密度。

侯友宜強調，預計活動期間動用500名警民力，同時出動警犬、無人機，動員所有科技預防及偵查，確保做到滴水不漏，讓民眾能盡興欣賞全台灣最美麗的淡水河跨年煙火。

新北市警察局也說明，跨河煙火活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，掌握會場人流密度與周邊車流動態。

警察局表示，已與新聞局、文化局研議，活動期間成立「緊急應變中心」，由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。利用專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。