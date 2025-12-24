新北跨年淡江大橋煙火秀 10處最佳觀賞點曝光

新北今年跨年煙火以淡江大橋為主軸，打造「橋河共演」煙火秀。（示意圖／unsplash）





還沒想好今年跨年要去哪嗎？新北今年跨年煙火以淡江大橋為主軸，打造「橋河共演」煙火秀，31日晚間8時26分登場。市府也分享，淡水海關碼頭等10處最佳觀賞點，邀民眾一同迎接2026。



新北市文化局表示，「閃耀新北1314跨河煙火」今年邀請知名法國團隊Groupe F操刀設計，以淡江大橋為軸心，左右兩側設置6燃放點，打造全台唯一「橋河共演」煙火秀，將在12月31日晚間8時26分引燃，預計施放3萬5520發創歷年最多，總時長達13分14秒。

除了位於淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」，以及永續環境教育中心前廣場的「星月舞台」外，市府也分享10處最佳煙火觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭（觀景平台）、滬尾藝文休閒園區等4處，在八里也有6處可以觀賞跨河煙火。

演唱會部分，新北今年也設立全台唯一跨河雙舞台，淡水漁人碼頭「星光舞台」邀請yoyo家族、ozone、張語噥sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝、全方位樂團，壓軸則是韓國歌手HWASA華莎擔任。



當天也有規劃市集活動，文化局提醒，31日下午4時起，淡水與周邊將進行交通疏導與部分管制，建議民眾利用大眾運輸工具前往活動現場，避免塞車。相關交通資訊與活動內容請至官網查詢。

閃耀新北1314跨河煙火

日期：2025/12/31（三）

地點：淡水漁人碼頭

時間：16:30-21:30

線上直播：「CH32 東森綜合」「東森新聞臉書、YT」

