新北跨年煙火會場英文遭譏破音字 文化局：拆除修正
（中央社記者王鴻國新北28日電）新北跨年煙火搭配即將完工淡江大橋施放，民眾黨議員陳世軒表示，在可能吸引國際友人參與的會場，廁所等英文標示錯字多，質疑市府螺絲鬆了；文化局表示，已拆除修正。
陳世軒發布新聞稿指出，淡江大橋是新北新地標，相信是許多市民及國外觀光客期待的跨年煙火之一；不過，他收到網友反映及提供在漁人碼頭的會場照片，市府現場布置英文標示出現明顯錯誤，跨年煙火還沒施放，新北市政府就先出包。
他表示，會場英文標示頻出錯，不僅把廁所的英文toilet拼成toelit，網友吐槽難道是破音字；還有醫護站Medical Station的Station竟拼成Sation，挨批錯字太多了，讓人質疑市府螺絲是不是鬆了。
陳世軒表示，跨年煙火代表的是新北市形象，若連最基本的文字校對都做不好，除鬧出笑話，也會影響外國旅客對新北市印象；呼籲市府應立即全面檢視現場所有布置、看板、標語等，儘速修正錯誤。
新北市文化局以訊息說明，經查，是製作標示過程的疏漏所致，接獲反映後，第一時間請廠商修正並進行更換作業；後續，文化局及執行單位將謹慎檢視作業流程，以避免類似情形再次發生。（編輯：陳仁華）1141228
