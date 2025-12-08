新北跨年煙火淡水八里雙舞台 日韓藝人壓軸

（中央社記者曹亞沿新北8日電）新北市今年跨年煙火首創淡水、八里跨河雙舞台，以淡江大橋為主軸，31日晚間8時26分準時引燃，總長度將達13分14秒，同時邀請韓國MAMAMOO成員華莎及日本藝人樋口愛壓軸演出。

新北市政府今天舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」記者會，為迎接明年淡江大橋通車，今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一跨河雙主場，在淡江大橋2端的淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場設立舞台，12月31日下午4時30分起開唱，並在晚間8時26分準時引燃，煙火總長度達13分14秒。

淡水漁人碼頭「星光舞台」將由江振愷Terry、林姮均聯手主持，演出卡司包括金曲歌王蕭煌奇和李炳輝X全方位樂團、蘇慧倫、黃偉晉、YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團，韓國MAMAMOO成員華莎將壓軸登場。

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持。演出陣容包括動力火車、以莉．高露Ilid．Kaolo、U:NUS、梁文音、babyMINT、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、OPEN!家族以及韓國女團Baby DONT Cry，壓軸則是創作演唱「進擊的巨人」片尾曲的日本藝人樋口愛。

市長侯友宜致詞表示，新北辦理跨河煙火已邁入第5年，為迎接淡江大橋明年通車，今年以淡江大橋為中心，左右2側規劃為煙火施放區，邀請知名法國團隊Groupe F操刀設計，打造主題「萬花之河．冬之樂章」，煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多，也象徵「想我，我愛你。一生一世」。

蕭煌奇、以莉．高露、黃鐙輝等人也驚喜現身記者會，蕭煌奇說身為土生土長的新北人，能在新北與大家搭上年度末班車，是非常美好的回憶，當天也會與淡水好朋友李炳輝同台演出。他最後不忘展現幽默性格，表示「市長一定要來聽我們唱歌，我再載你回家」，引起全場大笑。

煙火團隊Groupe F創作足跡遍及法國國慶、杜拜哈里發塔跨年、雪梨港灣大橋新年、雅典與里約奧運、巴黎奧運開閉幕等全球指標盛會。團隊表示，這次煙火採鏡像設計，將帶給觀眾360度沉浸式體驗，並以「河光初啟」「星夜共舞」「乘風飛揚熾熱願望」三個樂章，讓大家看見不一樣的淡水。

新北市政府表示，今年跨年活動區域橫跨淡水、八里兩岸，在淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸（新北市永續環境教育中心前廣場）皆有規劃主題活動，邀民眾白天漫遊古蹟市集，夜晚再欣賞煙火演出。（編輯：方沛清）1141208