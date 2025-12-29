新北跨年煙火首創雙主場 美食市集演唱迎2026

《圖說》市集匯集多元異國美食與特色餐點。〈文化局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】今年首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式的2026「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場！除了結合20組台日韓重量級歌手演出，更有長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一的跨河跨年體驗。此外，當天淡水及八里地區，將自下午4點起實施交通管制，請民眾多加利用大眾運輸工具前往。

文化局長張䕒育表示，除了市集暖身，「閃耀新北1314跨河煙火」將於31日下午4點30分起展開，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后HWASA領軍，八里舞台則集結金曲天團動力火車、日本創作歌手樋口愛等重量級卡司，晚間20點26分同步施放跨河煙火，迎接2026年到來。

廣告 廣告

《圖說》由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。〈文化局提供〉

她指出，今年跨年於淡水漁人碼頭觀海廣場規劃「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場則有「微光市集」，合計集結超過50家質感品牌，涵蓋異國美食、排隊名店、職人手作與風格選物。市集將於31日下午3點起同步開張，讓民眾在煙火綻放前，能一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。

張䕒育說，市集網羅多家媒體推薦的排隊美食餐車，如由香港夫妻來台經營的「角樂子香港在地小食」、重現日本街頭風味的「狸66移動販売車」，和以龍眼木或荔枝木柴燒的「KK手工窯烤披薩」等，讓民眾享受舌尖上的多國美味。

《圖說》「閃耀新北1314跨河煙火」集結超過50家餐車、市集攤位，讓民眾在煙火綻放前，一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。〈文化局提供〉

此外，還有集結在地經典風味與新世代創意做法的傳統小吃「好識集」品牌，讓大家享受台灣飲食文化的溫度，也為在地品牌與微型創業者創造被看見的舞台。

她指出，活動期間市集攤位皆可使用「新北幣」消費，民眾只要下載並註冊成為新北幣APP會員，於活動現場完成指定任務，即可領取價值 100 元的新北幣合作店家優惠券，當日可於新北幣合作攤商折抵使用，讓跨年逛市集更加超值。

《圖說》「閃耀新北1314跨河煙火」於12月31日活動當天，在淡水與八里兩地同步推出主題市集，邀請民眾從美食暖身，提前感受跨年熱鬧氛圍。〈文化局提供〉

張䕒育特別提醒，12月31日活動當天淡水及八里地區，將自下午4點起實施交通管制，請民眾多加利用大眾運輸工具前往；無法親臨現場者，也可透過電視及網路平台同步收看轉播。「閃耀新北1314跨河煙火」交通管制與轉播資訊，可至活動官網https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026查詢。