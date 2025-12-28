新北跨年看板出包！廁所英文拼成「Toelit」 網猛虧：腳趾嗨了？

新北跨年活動將在淡水漁人碼頭舉行，指示看板的英文卻拼錯，醫護「站」的英文「Station」拼成「Sation」、廁所「Toilet」拼成「Toelit」。翻攝自議員陳世軒threads



新北跨年煙火活動將於即將完工的淡江大橋施放，現場已有相關布置，未料卻被發現看板上的英文有誤，醫療站的站、廁所都拼錯。文化局表示，已拆除修正。

新北市議員陳世軒指出，淡江大橋是新北新地標，相信是許多市民及國外觀光客期待的跨年煙火之一；不過，他收到網友反映，漁人碼頭會場的英文標示出現明顯錯誤。

包括廁所「Toilet」拼成「Toelit」，e和i顛倒；醫護站「Medical Station」的「Station」竟拼成「Sation」，少了一個t。網友酸，「英文老師在哭泣」、「差點成了笑話」、「英文就是給外國人看的，這麼基本的還打錯好丟臉…」，「變成了腳趾（toe）嗨了（lit）」、「應該是toilet!? toelit是破音字嗎」。

陳世軒質疑市府螺絲鬆了，強調跨年煙火代表的是新北市形象，若連最基本的文字校對都做不好，不僅鬧出笑話，也會影響外國旅客對新北市印象，呼籲全面檢視布置、看板、標語等，儘速修正。

新北市文化局表示，經查是製作標示過程的疏漏所致，接獲反映後，第一時間請廠商修正並進行更換作業；後續，文化局及執行單位將謹慎檢視作業流程，以避免類似情形再次發生。

