新北跨年蘇慧倫、動力火車輪番唱！ 13分14秒煙火超過癮

新北淡水跨年煙火也相當有看頭，這次名為「閃耀新北1314跨河煙火」，首度以淡江大橋為主軸，開創淡水、八里雙主場，邀請動力火車、梁文音、蘇慧倫等大咖開唱，煙火總長13分14秒讓民眾直呼過癮，35520發更創下歷年最多紀錄。

蘇慧倫"檸檬樹"：「我一天一天更愛你，我不管不管不管愛會苦苦地，海藍藍的天氣，我的愛是Lemon Tree。」蘇慧倫甜蜜蜜的檸檬樹，又讓七年級生掉進回憶漩渦，淡水跨年這次名為「閃耀新北1314跨河煙火」，連八里也開唱。動力火車"我很好騙"：「我很好騙，妳是否也有這種感覺？妳的出現，會為我帶來哪種句點？」動力火車在八里「星月舞台」飆唱，這次淡水跨年在漁人碼頭觀海廣場，及八里永續環境教育中心前廣場，雙主場開唱讓歌迷聽個過癮。

新北市長侯友宜祝福大家新年快樂。（圖／"閃耀新北1314跨河煙火"提供）





梁文音"那女孩對我說"：「那女孩對我說說我保護她的夢，說這個世界對她這樣的不多。」星光歌手梁文音，綿綿細雨中帶來動人歌聲，2026新北跨年星光熠熠，煙火也正式登場。主持人：「閃耀新北1314。」這回煙火總長13分14秒，1314象徵一生一世，還有35520發史上最多，35520也取用諧音梗「想我，我愛你」。





2026新北跨年煙火。（圖／"閃耀新北1314跨河煙火"提供）





新北市長侯友宜：「淡水母親之河的淡江大橋，來辦跨河煙火尤其是在年終，的最後一天作為年終的饗宴，台灣會更好新北一定會好，再度謝謝大家也祝福大家，2026新的一年幸福健康快樂。」新北跨年卡司和煙火，吸引大批粉絲特地提早卡位，縱使天氣濕冷，也絲毫不減粉絲熱情。

