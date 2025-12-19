新北跨年金曲歌王蕭煌奇領軍！全能女神壓軸 超強卡司一次看

蕭煌奇跨年將登淡水漁人碼頭的「星光舞台」開唱。（圖／東森娛樂）





年末將至，新北市壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將在31日盛大登場，今年首創淡水、八里雙主場、雙舞台，自下午4時30分起嗨唱整晚，卡司陣容華麗，由金曲歌王蕭煌奇領軍，更請來全能女神MAMAMOO的華莎擔任壓軸。

「玉女掌門人」蘇慧倫將在淡水漁人碼頭的「星光舞台」陪民眾一起跨年。（圖／東森娛樂）

「玉女掌門人」蘇慧倫將在淡水漁人碼頭的「星光舞台」陪民眾一起跨年。（圖／東森娛樂）

「閃耀新北1314跨河煙火」今年分為淡水漁人碼頭的「星光舞台」及八里左岸的「星月舞台」。星光舞台由Terry（江振愷）、林姮均主持，卡司陣容包括YOYO家族、Ozone、張語噥、蘇慧倫、黃偉晉。

廣告 廣告

YOYO家族跨年將在淡水漁人碼頭的「星光舞台」表演。（圖／東森娛樂）

YOYO家族跨年將在淡水漁人碼頭的「星光舞台」表演。（圖／東森娛樂）

除此之外，還有新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，壓軸登場的則是韓國女團MAMAMOO成員華莎，讓許多粉絲相當期待。屆時將在東森綜合32頻道、東森新聞臉書及YouTube平台同步轉播。

韓國女團MAMAMOO成員華莎擔任壓軸。（圖／東森娛樂）

韓國女團MAMAMOO成員華莎擔任壓軸。（圖／東森娛樂）



【更多東森娛樂報導】

●林采緹化身情趣用品女王 堅持「與男友試用」才量產

●許允樂閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志13字發聲

●快訊／大逆轉！黃明志檢驗報告出爐 尿檢陰性

