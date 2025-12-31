新北跨年／李炳輝坐輪椅合體蕭煌奇！他台上嗨喊：我從板橋開車載樂團來

記者王培驊／台北報導

「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」跨河慶典，淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」集結多組藝人輪番上陣，其中金曲歌王蕭煌奇的演出，也是雨夜中最溫暖的亮點之一。

蕭煌奇登上新北淡水跨年活動舞台演出。（圖／東森電視提供）

蕭煌奇當晚攜手新北在地藝人李炳輝與全方位樂團登台，接連演唱〈一定要成功〉、〈好好先生〉、〈沒那麼簡單〉、〈輝煌旅行社〉、〈流浪到淡水〉、〈末班車〉，渾厚嗓音一開口就讓現場觀眾瞬間安靜聆聽，即使下著大雨，氣氛依舊熱烈。他在台上親切與觀眾互動，詢問大家有沒有特別想聽的歌，也笑說自己感冒中，提醒大家雨天一定要保重身體，但仍會盡量唱到大家開心為止，並祝福大家在新的一年都有好的開始、好的未來。

蕭煌奇和李炳輝合唱歌曲〈輝煌旅行社〉。（圖／東森電視提供）

蕭煌奇也分享與全方位樂團的深厚情誼，透露彼此從小學住校時期就是好朋友，當年一起練團還曾因為鼓聲太大被鄰居按電鈴抗議，如今回頭看，若沒有那段過程，就不會有現在的全方位樂團與蕭煌奇，也感性表示音樂真的能感動很多人。

演出尾聲，蕭煌奇與李炳輝合唱〈輝煌旅行社〉、〈流浪到淡水〉，他更幽默自嘲旅行社的標語是「目中無人」，笑點十足，逗得全場大笑。線上觀看的網友也紛紛留言大讚「這才是歌手」、「感冒了還是超穩」、「現場一定很好聽」，為這場雨中的跨年演出留下滿滿好評。

