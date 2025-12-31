新北跨年｜玉女掌門人超凍齡！蘇慧倫經典串燒掀回憶殺

「玉女掌門人」蘇慧倫新北跨年開唱。翻攝自YT新北市文化局（新北市政府文化局）



「閃耀新北1314跨河煙火」今（12/31）日晚間登場，今年活動首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河跨年盛會，其中淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」同樣星光熠熠，吸引大批民眾在細雨與低溫中到場迎接2026年。

晚間演出焦點之一，是「玉女掌門人」蘇慧倫登台，她身穿一襲連身長裙亮相，一登場便引發現場尖叫聲不斷，接連演唱〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉共4首歌曲，熟悉旋律一響，立刻掀起全場大合唱。其中〈抬頭紋〉為她近期推出的新歌，也特別選在跨年舞台首度獻唱。

面對淡水地區降雨、氣溫偏低，蘇慧倫在台上不忘關心現場觀眾，笑說雖然天氣寒冷，但能感受到台下滿滿熱情，也貼心提醒歌迷返家後記得多喝水、注意保暖。她也透露，演出結束後仍需趕往下一個行程，但心情依舊相當興奮，希望能陪伴大家度過今年最後一夜。

蘇慧倫的凍齡狀態同樣成為網路熱議話題，許多網友留言直呼「完全看不出年紀」、「國中時期的青春回憶」、「女神真的沒變」、「老歌一出來全是回憶」。

