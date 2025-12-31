新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉

記者王培驊／綜合報導

「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。位於淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」，集結YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇，以及新北在地藝人李炳輝X全方位樂團輪番演出，壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。

華莎一登場氣場全開，接連帶來〈Chili〉、〈NA〉、〈TWIT〉、〈Maria〉、〈Good Goodbye〉等人氣歌曲，唱跳實力火力全開，完全無懼風雨。她一開口便用中文親切問候：「你們好，我是華莎，沒關係嗎？不冷嗎？真的嗎？」立刻引起全場歡呼。

華莎坦言，剛上台時其實覺得有點冷，但看到台下粉絲後忍不住笑說，自己應該要反省，「我不該覺得冷的」，接著霸氣表示接下來會讓大家「很溫暖」，更用中文大聲喊出「我愛你」，台下粉絲回喊告白，她也甜笑回應：「我也愛你。」

她感性表示，雖然自己不是這裡的人，但每次來到台灣，粉絲總讓她有回到家鄉的感覺，「所以每一次我都是帶著很溫暖的心情回到韓國，今天我會把這裡想像成我的家。」一番話讓現場氣氛更加溫馨。

談到當天的天氣，華莎反而笑得開心，直呼風和雨都「很有詩意」，甚至笑說雨「下得很開心」，認為這樣的天氣「真的非常適合表演」。為了粉絲，她也特別選唱代表作，誠意滿滿。演出尾聲，華莎再度用標準中文向全場祝賀「新年快樂」，為「閃耀新北1314跨河煙火」畫下最溫暖又熱情的句點。

