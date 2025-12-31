新北跨年｜華莎壓軸露「超兇北半球」 不畏淡水低溫！敬業跪地嗨翻全場

MAMAMOO華莎在新北跨年壓軸，露出北半球敬業表演，把氣氛炒到最熱。翻攝東森新聞YT



新北市跨年晚會照例在淡水漁人碼頭舉辦，今天（12／31）晚會壓軸再度邀請MAMAMOO的華莎演出，華莎不畏淡水低溫飄雨，身穿超緊身連身裙裝上台，露出超兇「北半球」雙峰，並且和舞群大秀舞技，超辣表演讓全場噴鼻血。華莎也超有誠意用中文向大家問候，並問大家：「不冷嗎？沒關係嗎？很冷吧！沒關係？真的嗎？」嗨翻全場。

華莎持續帶來《NA》、《TWIT》、《Maria》，完全沒有受到下雨影響，華莎高音飆上去，讓台下聽得如癡如醉。

甚至華莎與舞群的編舞，更是讓台下瘋狂，因為華莎不顧台上濕滑地板，編好的地板動作也是直接跪下，台下粉絲也相當給力，讓華莎數度把麥克風舉給粉絲演唱，最後華莎帶來最近在韓國達到「PAK」（Perfect All Kill）的歌曲《Good Goodbye》，也讓新北跨年畫下完美句點。

MAMAMOO華莎在新北跨年壓軸，露出北半球敬業表演，把氣氛炒到最熱。翻攝東森新聞YT

另外，稍早在淡水河的煙火，現場民眾更是驚嘆不已，讓不少人大讚「今年淡水煙火太強了！ 淋雨都值得了！」「以後不用去台北市看了！」

