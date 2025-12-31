新北跨年／華莎舞台出包！音響疑失控、風雨狂襲 她無翻譯全靠自己撐場

記者王培驊／綜合報導

華莎登上新北跨年舞台演出，貼心問在場粉絲冷不冷。（圖／東森電視提供）

「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間在淡水、八里雙主場登場，吸引大批民眾冒雨參與，其中壓軸登台的韓國人氣天后HWASA華莎，卻因現場音響疑似出狀況，加上風雨猛烈，演出過程引發不少觀眾與網友熱議。

華莎當晚在淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」登場，一連帶來〈Chili〉、〈NA〉、〈Maria〉、〈Good Goodbye〉等代表作，氣勢十足。然而演出過程中，現場風雨明顯加劇，她不時遮擋臉部、整理被風吹亂的頭髮，雨水與強風也讓演出畫面顯得相當狼狽。

廣告 廣告

華莎登上新北跨年舞台演出，除了天氣不佳，音響似乎也出狀況。（圖／東森電視提供）

除了天氣因素，現場音響狀況也成為討論焦點。華莎演唱多首歌曲時，被指出伴奏音量過大、與人聲麥克風疑似不同步，音軌分離情況明顯，不僅現場觀眾錯愕，線上觀看直播的網友也在聊天室狂刷留言，直言「音響很爛」、「浪費了一個好歌手」、「設備根本跟不上表演」。儘管狀況連連，華莎仍敬業完成整場演出，頂著風雨、腳踩高跟鞋持續唱跳，專業態度仍獲不少粉絲肯定，也再次展現她穩定的舞台實力。

樋口愛壓軸登上新北跨年活動，現場卻沒有任何翻譯，僅靠她一人跟台下觀眾溝通。（圖／東森電視提供）

不只淡水主舞台引發討論，另一側八里左岸「星月舞台」同樣出現爭議。日本創作歌手樋口愛壓軸登場時，現場未安排任何翻譯，全程只能以中文、英文、日文交錯溝通，甚至臨時加入簡單台語與觀眾互動。雖然被認為誠意十足，但也讓不少觀眾與線上網友質疑活動安排失當，「居然全程沒翻譯」、「為什麼不安排翻譯人員」等聲音不斷。

此外，樋口愛演唱《進擊的巨人》神曲〈惡魔之子〉時，也被部分觀眾反映音響承載不足，高音段落失真，直言「音響快被唱爆」、「實力完全被設備拖累」。本屆「閃耀新北1314跨河煙火」首度以淡江大橋為主軸，打造淡水、八里雙主場，卡司集結YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、蕭煌奇、李炳輝X全方位樂團等人，原本話題十足，卻因接連出現的設備與翻譯安排問題，意外成為焦點。

更多三立新聞網報導

大安森林公園擠爆民眾「邊哭邊跨年」！楊貴媚大雨中陪哭 活動紅上CNN

新北跨年／《進擊的巨人》神曲原唱來了！自彈自唱超狂 台語問候掀暴動

新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉

aespa首登日本紅白！「Winter捲戀愛風波」剪超短髮 三缺一仍完美演出

