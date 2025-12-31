新北跨年／蘇慧倫冒雨開唱！經典串燒掀回憶殺 歌迷見她狀態喊：太年輕

記者王培驊／台北報導

「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」跨河慶典，其中淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」同樣星光熠熠，吸引大批民眾冒雨到場迎接新年。

蘇慧倫狀態被大讚「依然很年輕」。（圖／東森電視提供）

當晚蘇慧倫登台演出成為全場焦點，她身穿一襲連身長裙亮相，一出場就掀起尖叫聲，接連帶來〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉四首歌曲，熟悉旋律一響，全場瞬間變成大型合唱現場。其中〈抬頭紋〉更是她近期回歸推出的新歌，也特別選在跨年舞台首度獻唱給歌迷聽。

蘇慧倫登上新北淡水跨年活動演唱。（圖／東森電視提供）

面對淡水下起大雨、氣溫偏低，蘇慧倫也不忘在台上關心觀眾，笑說雖然天氣冷，但感覺得到台下大家的熱情，還提醒歌迷回家記得多喝水、讓身體暖一點。她也透露演出結束後還得趕下一個行程，但依舊保持滿滿興奮，希望能和大家一起度過美好的夜晚。

蘇慧倫的凍齡狀態同樣引發網友熱議，紛紛留言直呼「看起來還是好年輕」、「國中的童年回憶」、「女神真的都沒變」、「還是老歌最好聽」，即使在雨中跨年，她的歌聲依舊成功喚醒滿滿青春回憶，成為新北跨年夜最溫暖的一幕之一。

