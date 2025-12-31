新北跨年／《進擊的巨人》神曲原唱來了！自彈自唱超狂 台語問候掀暴動

記者王培驊／綜合報導

日本創作歌手樋口愛壓軸登上新北跨年活動。（圖／東森電視提供）

「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」集結YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇與新北在地藝人李炳輝X全方位樂團輪番演出，現場氣氛熱烈。

日本創作歌手樋口愛自彈自唱。（圖／東森電視提供）

日本創作歌手樋口愛登上舞台時，現場更掀起另一波高潮。特別的是，演出全程沒有安排翻譯，她索性直接用中文、英文、日文夾雜，甚至加碼幾句簡單台語，親自和台下觀眾互動，誠意十足。

日本創作歌手樋口愛自彈自唱。（圖／東森電視提供）

樋口愛一開口便用台語向大家問候：「大家好，我是樋口愛，大家『甲飽未』？」接著笑說自己是從日本來的，「今天吃了小籠包，還有便當，我愛大家」，親切自然的態度立刻拉近距離。她也好奇詢問台下觀眾喜不喜歡日本動畫，當聽到滿場回應「《進擊的巨人》」時，她笑著直呼：「我就知道！」

日本創作歌手樋口愛唱功被大讚。（圖／東森電視提供）

樋口愛因為替《進擊的巨人 The Final Season Part 2》創作並演唱片尾曲〈惡魔之子〉爆紅，深刻描寫角色內心的歌詞引發全球共鳴，累積數億次串流播放，成為代表作之一。她也為《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》創作片尾曲〈路上小心〉，為整個系列劃下情感滿滿的句點，深受粉絲喜愛。

當天樋口愛在新北舞台自彈自唱、全程開麥，穩定又充滿情緒的演出讓不少觀眾直呼「真的太強了」。即使在戶外舞台、天氣多變的情況下，她仍以音樂牢牢抓住全場，感染力十足。

線上與現場觀眾也紛紛留言盛讚，「太好聽了吧」、「自彈自唱真的超強」、「果然是實力派歌手」、「聽哭了」、「現場感染力超強」、「沒有翻譯也完全沒問題」、「唱這麼多首真的賺爛」，樋口愛用最純粹的音樂實力，成為今年新北跨河煙火舞台上最動人的存在之一。

