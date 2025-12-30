新北跨河煙火卅一日登場 交通管制措施報乎哩哉！

卅一日晚間，八里左岸、淡水右岸皆可欣賞煙火，新北警交通大隊建議民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具前往。(讀者提供)

記者蔡琇惠／新北報導

「2026閃耀新北1314跨河煙火」將於（31）日20時26分隆重登場，並持續施放長達13分14秒的煙火秀，今年新北市府特別以即將完工的淡江大橋為連結，新增八里舞台打造雙主場跨河演出，屆時八里左岸、淡水右岸「雙岸」皆可欣賞，因活動會場周邊停車空間有限，新北警交通大隊建議民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具前往。

新北警交通大隊指出，淡水右岸：可搭乘臺北捷運至捷運淡水站轉乘公車；搭乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站；搭乘公車「紅26」至油車口停車場臨時公車站下車；八里左岸：廖添丁廟→轉乘公車704至渡船頭站下車；搭乘臺北捷運至關渡站→轉乘公車紅13至渡船頭、左岸公園下車。

新北市警局交通大隊提到，有鑑於漁人碼頭歷次煙火施放結束後，短時間內有大量人車疏散，除建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往觀賞外，亦規劃交通管制散場動線，將交通衝擊降至最低。

淡水右岸交通管制：(1)汽、機車禁止進入中正路二段51巷及漁人碼頭第一出入口。(2)腳踏車禁止進入(包含牽行)，漁人碼頭周邊 YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站) 暫停借還使用，腳踏車請停至腳踏車臨時停放區(中正路二段10號與沙崙路口、觀海路人行道)。(3)汽、機車一律從第二出入口進出漁人碼頭。(4)紅26公車將不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站(中正路一段87巷8弄)上、下車，再步行至漁人碼頭；散場路線：漁人碼頭第2出口往觀海路→淡海路→中正路2段→濱海路→淡金公路方向離場；

八里左岸交通管制：(1)下午2時起八里北堤沙灘入口處管制禁止車輛進入。(2)下午4時起挖仔尾街管制汽車進入(住戶除外)，封閉挖子尾街出忠孝路(台61端)。(3)下午4時起博物館路202巷管制車輛進入(住戶除外)；散場路線：八里區中華路往台64線方向，或行駛龍米路往五股方向離場。

交通警察大隊強調，鑒於前次煙火施放時，有民眾將車輛違規停放至台61線路肩觀賞煙火，影響交通順暢，本次將加強台64、台61線快速道路違規停車取締拖吊執法，呼籲民眾切勿違規駐留。

交通警察大隊提醒，活動散場疏導機制，為避免動線交織，特別在淡水漁人碼頭出口規劃「行人進場、輕軌排隊、行人離場及公車排隊」等4條分流疏散動線，同時新北捷運公司為了滿足民眾參與跨年活動的需求，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將於12月31日跨年夜通宵營運42小時不打烊，更針對淡捷藍海線31日晚間人潮高峰時段，規劃由原先3輛列車運行加密至15至16輛列車運行，班距縮短為3至6 分鐘，加強疏運旅客，也請前往搭乘淡捷藍海線的民眾，配合現場警察及工作人員之引導，請勿違規跨越軌道，留意腳步、勿推擠及踩踏，以維自身與他人安全。