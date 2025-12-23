新北跨河煙火最佳觀賞點 迎接2026！
[NOWnews今日新聞] 新北市年度跨年盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場！今年由享有「世界地標煙火首選團隊」美名的法國Groupe F操刀設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，施放時長13分14秒、共35,520發的三幕式煙火展演，並以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀。市府同步分享十大最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭，以及八里端的左岸河濱公園等，邀請市民在淡水、八里兩岸選擇最合適的視野地點，欣賞跨河共演的壯闊煙火景象，迎接2026年！
「閃耀新北1314跨河煙火」今年以淡江大橋為軸心，在左右兩側共設置六大燃放點，結合燈光束營造橋河共演，並以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多，於12月31日20時26分施放，打造一場融合火焰、光影、音樂的沉浸式煙火藝術盛宴。
除了位於淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」，以及八里永續環境教育中心前廣場的「星月舞台」外，新北市政府公布10處最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭(觀景平台)、滬尾藝文休閒園區以及八里端十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場和八里左岸河濱公園。上述地點視野開闊、腹地寬敞，適合欣賞跨河煙火。
「閃耀新北1314跨河煙火」今年打造全台唯一跨河雙舞台，匯聚國內外超強卡司。淡水漁人碼頭「星光舞台」邀請YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝、全方位樂團，以及壓軸韓國人氣天后HWASA，以多元風格滿足不同觀眾期待；八里左岸「星月舞台」則由 OPEN!家族、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、以莉・高露Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI 全球大勢新興女團Baby DONT Cry以及日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出。
除演唱會外，淡水、八里兩地同步規劃「閃閃市集」與「微光市集」，集結多家特色攤位與美食餐車，提供民眾多樣化的跨年飲食選擇。新北市文化局提醒，12月31日下午4點起，淡水與八里周邊將進行交通疏導與部分管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往活動現場或觀賞地點，以免塞車影響行程。
