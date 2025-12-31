新北跨河煙火湧2萬人 淡水、八里雙主場演唱會嗨翻天

「閃耀新北1314跨河煙火」活動31日傍晚在淡水、八里同步登場。（張鎧乙攝）

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日傍晚起在淡水、八里兩地同步登場，結合雙主場流行音樂演唱會、特色市集、跨河煙火與人文地景漫遊，即便跨年夜氣溫不到攝氏17度、細雨不歇，仍吸引大批民眾湧入河岸，提前感受迎接2026年的熱鬧氛圍。警方統計，晚間6時淡水現場人潮已約2萬人。

新北市政府表示，今年活動以明年通車的淡江大橋為主軸，首度打造跨河串聯的雙舞台跨年演唱會，從31日下午起，淡水漁人碼頭與八里永續環境教育中心前廣場即陸續湧現人潮。周邊市集攤位、美食餐車，以及河岸風景、歷史古蹟，讓不少民眾從白天一路玩到跨年倒數，感受新北河岸城市的獨特魅力。

演唱會卡司同樣成為焦點，雙主舞台邀請多組重量級藝人輪番上陣，並由韓國人氣天后HWASA，以及以動畫《進擊的巨人》片尾曲爆紅的日本創作歌手樋口愛壓軸演出，為跨年夜掀起最高潮。

淡水「星光舞台」自下午4點30分起熱力開唱，由YOYO家族揭開序幕，接續登場的還包括Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝與全方位樂團，並由黃偉晉接力演出，音樂風格橫跨親子、流行、樂團與台語金曲，吸引不同世代樂迷駐足。

