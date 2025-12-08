新北跨河煙火雙主秀 星光舞台璀璨跨年夜

南北3大節慶活動引爆年底觀光熱潮，新北市以「1314跨河煙火」打造雙主場演唱會與國際級煙火秀；台南聖誕燈節以「光」與「雲」展現節慶溫度與復甦象徵；士林官邸菊展則由多元花藝與大立菊技藝，創造沉浸式花海盛宴。

新北市府今(8)日宣布「閃耀新北1314跨河煙火」，將在12月31日20時26分開始施放，象徵迎接2026年到來，由法國團隊「Groupe F」操刀設計，將施放60種花式、35,520發，時間長達13分14秒(1314)寓意「一生一世」，規模創歷年最大，打造橋河共演的壯闊煙火大秀。

同時，今(2025)年首度以淡江大橋為主軸，串起淡水、八里打造「雙主場」舞台的跨河慶典。位於淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭及八里永續環境教育中心前廣場舞台，自12月31日16時30分起熱力開唱，匯聚國內外超強卡司，成為全台最早迎接2026的璀璨跨年夜。

其中，淡水漁人碼頭「星光舞台」由江振愷Terry、林姮均聯手主持，卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，而壓軸登場的韓國MAMAMOO成員HWASA更是今年焦點，帶來最強韓流氣勢。

八里左岸「星月舞台」由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持。演出陣容有OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry，並請來創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸，嗨翻整晚。

「2025台南聖誕燈節—新營文化中心暨綠川廊道燈區」已正式點燈，今年聖誕主樹以「光」與「雲」象徵旅程、祝福與記憶，並結合新營文化中心與運河河樂兩大燈區，建構沉浸式光影體驗。

台南市府同步推出「台南聖誕主題地圖」，整合大型燈飾、教堂巡禮、拍照點及推薦路線，讓旅客可自由規畫聖誕散策。整個12月陸續有市集、報佳音晚會、園遊闖關、聖誕巡禮與點燈系列活動，涵蓋12/14、12/24、12/25等重點檔期，成為南台灣最暖冬的節慶城市。

至於已開展一週「2025士林官邸菊展」吸引逾30萬民眾。以「藝菊圓夢」為主題，今年藉由花藝、聲音與文化裝置，呈現全方位的秋日盛宴，更強調台灣在地的育種實力與城市美學。

主角是花迷最矚目的「大立菊」，在「匠心築夢．大立菊的家」展區中，展示不同形態的大立菊與造型菊，並以透明壓克力箱展出切花，有如精品般精緻。另一亮點「懸崖菊」以垂掛方式呈現小菊品種，宛如花瀑垂落，展現花藝力學之美。園區規畫美食市集、文創市集及現場音樂演出，增添悠閒的賞花氛圍，並串聯士林夜市、士林神農宮與60多家特約商家，提供限定優惠，形成漫遊式賞花旅程。

