新北跨河煙火 侯友宜：動員500警力全力維安

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜今天召開「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議，針對31日舉辦的「閃耀新北1314跨河煙火」表示，將動員500警力，全面提升維安等級。

由於台北車站及中山捷運站周邊12月19日發生隨機攻擊案，引發民眾對公共安全憂慮，侯友宜今天特別召集警察局及相關局處召開「強化維安精進作為會議」，針對「閃耀新北1314跨河煙火」活動進行討論，要求全面提升維安等級，以確保活動安全。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，1314跨河煙火是一個雙主場活動，預計動用500警力及出動警犬、無人機等，進行科技預防和偵查，再結合捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，全方位守護活動安全。

他表示，希望在安全維護下，能做到滴水不漏，讓市民朋友能夠來好好欣賞全台灣最美麗淡水河跨河煙火，期待明年會更好。

新北市警察局新聞稿表示，針對1314跨河煙火活動，採取分區偵檢與應變，活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置機動分遣組與防爆小組，即時處置突發狀況。

市警局表示，透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、無人機空中巡航監控及手機信令數據，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。引導疏散防踩踏：投入超過500名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。並成立緊急應變中心，落實跨局處橫向聯繫。（編輯：方沛清）1141229