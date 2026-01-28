新北跨網絡支持孩子復學路 全國評比勇奪10獎

記者林普天／新北報導

新北市教育局以「跨網絡合作、預防輔導、即時介入」的系統性作為，榮獲「114年度全國中途輟學學生預防及復學輔導工作績優學校單位及個人獎」，在全國評比中一舉拿下10座大獎、成績蟬聯全國第1。新北市長侯友宜今（28）日肯定第一線教育、社政與警政夥伴攜手合作，讓跨網絡支持成為孩子穩定復學的重要力量。

這次獲獎的績優單位包含丹鳳高中、正德國中、鳳鳴國中，以及中和區、土城區、永和區公所與市警局少年警察隊等共7個單位，展現跨校、跨局處、跨專業的合作量能，共同織起緊密、穩定的支持網絡。

新北市教育局表示，這份成績屬於每位在第一線默默付出的夥伴，未來新北持續深化跨網絡合作機制，強化高風險預警與預防性輔導，讓復學支持更即時、更貼近需求；也期盼社會各界一同成為孩子的後盾，讓「零拒絕」不只是口號，而是每位孩子最溫暖、最堅固的學習依靠。

新北市長侯友宜肯定第一線教育、社政與警政夥伴攜手合作，讓跨網絡支持成為孩子穩定復學的重要力量。(新北市政府提供)