新北路邊汽機車格 除夕、初一全面暫停收費

〔記者黃子暘／新北報導〕今年農曆春節連續假期為2月14日起至22日，新北市停車營運科長王昶閔說，今年新北市路邊汽、機車平日收費停車格於9天春節連假期間均暫停收費，其中除夕(2月16日)、初一(2月17日)全面暫停收費。

王昶閔表示，為服務年前採買年貨及利用假期出遊的車潮，2月14日至15日(小年夜)，及2月18日(初二)至22日(初六)，板橋、三峽、鶯歌、三重、蘆洲、淡水、林口、五股、八里、中和、新店、金山、深坑、石碇及坪林部分假日收費路段則維持正常收費，以提升周轉率。

交通局補充，如於收費路段停車卻未收到繳費單，或另有到期的繳費單，駕駛人可利用行動支付App與全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。

