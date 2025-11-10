新北身障藝人用音樂與技藝展才華 尾牙春酒誠摯等您邀約
記者黃秋儒／新北報導
新北身障表演藝術工作者的演出類型多元豐富，精湛的舞台表現屢獲好評。年終歲末將至，企業辦理尾牙春酒、家庭日、典禮宴會等各式活動，歡迎邀請新北身障表演藝術工作者演出，勞工局將提供客製化服務讓活動增添溫度與感動，期待社會大眾對於身障者就業，給予更多溫暖的鼓勵。
身障藝人劉育瑄在四個月大時被診斷為先天性視神經退化，右眼完全無光覺，左眼僅存微弱光覺。由於母親全心照顧並支持她的成長，幫助她突破視障面臨的困難。在幼時就展現極高的音樂天分，能透過聽覺記住並重現老師彈奏的樂曲，正因為這樣的絕對音感，促使她踏上前往音樂之路的夢想，但也因無法閱讀樂譜，她靠著反覆聆聽鋼琴老師錄製的練習曲音檔來學習樂曲，用心記憶每個音符，終能以音樂作為與世界連結的橋樑。
育瑄自台南藝術大學音樂系畢業後，主修長笛的她持續追逐音樂夢，於 2022年正式投入藝術表演工作，並肩負起自己及就讀大學的妹妹之生活開銷，透過參加新北市勞工局的「身障藝人就業協助計畫」，使她多了許多公益及商演機會，不僅增加收入，也提升能見度。她以音樂描繪生命的色彩，即便身處黑暗，也以旋律傳遞光與希望，展現身障者在藝術領域的無限可能。
新北勞工局表示，勞工局長期協助媒合身障表演藝術工作者參與公益活動及企業演出，並透過舉辦職能提升講座及開拓街演新據點、製作影音履歷等，協助身障藝人精進技藝，也強化表演效果與就業能力。
想了解身障表演藝術工作者更多資訊，可至「新北勞動雲」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/)或YouTube搜尋「新北身障街藝」頻道，觀看影音履歷；至於活動安排，可電洽新北市勞工局(02)2960-3456分機6318黃小姐。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城新社花海、銅鑼杭菊生活節、臺灣科學節、台中綠美圖、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台北溫泉季、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
飛天小女警來了！台中花毯節登場 必拍裝置藝術、接駁車班次一次看
【緯來新聞網】「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日在台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃開幕，緯來新聞網 ・ 21 小時前
彰化縣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀 長輩展現時尚自信風采
彰化縣政府自114年7月起舉辦一系列重陽敬老活動，9日上午於亞太鹿港渡假村舉行「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，縣長王惠美特別到場與長輩們同樂，展現對長者社會參與的重視。活動由縣府與弘道老人福利基金會彰化服務處共同主辦，並由年輕服飾品牌QUEEN SHOP董事長游鎮光熱情贊助68套新潮服飾及配件，連續6年支持此活動，總價值逾百萬元。本次走秀邀請全縣各鄉鎮市社區照顧關懷據點長者參與，以五種風格服飾搭配五首歌曲，融合懷舊與流行元素，打造一場銀髮時尚饗宴。兩位最高齡的86歲阿嬤——大村鄉茄苳社區的林千惠與黃玉仔，更以自信笑容征服全場。林阿嬤雖曾因車禍導致身體不便，仍堅持參加，以「要動起來、保持健康」為座右銘；而初次登台的黃阿嬤則希望透過活動看見「不一樣的自己」，勇敢展現最美風采。王惠美縣長表示，感謝QUEEN SHOP多年支持，讓長輩們能穿上年輕又時尚的服飾，感受青春與活力。她強調「要活就要動」，鼓勵長者走出戶外、融入社會，保持愉快心情與健康體態。縣府持續推動多元活動，包括11月22日「銀髮換數師拉密大賽」，讓長輩透過遊戲訓練反應與思考，並與年輕世代互動交流；11月23日還將舉辦「社區照顧台灣好新聞 ・ 27 分鐘前
大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導 高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席…中華日報 ・ 1 天前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 1 天前
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 1 天前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 1 天前
我愛我的老樣子 讓長者展現最美的穿搭
彰化縣政府自一一四年七月起舉辦一系列重陽敬老活動以增進長者社會參與，今（九）日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，由縣長王惠美陪同長者一同參與。王縣長表示，感謝弘道老人福利基金會彰化服務處長周雨潔共同籌辦，也感謝年輕服飾品牌QUEENSHOP董事長游鎮光今年再提供六十八套新潮服飾，連續六年熱情贊助價值百萬元的服飾及配件，本次活動邀請縣內各鄉鎮市社區照顧關懷據點的長者參與，期許讓長者們透過不同主題穿搭，在平常生活中也能展現自信與活力。王縣長表示，感謝QUEENSHOP多年以來對「我愛我的老樣子」的支持，讓長輩能夠穿上年輕且時尚的衣服，心情愉快地參加走秀，展現截然不同的活力。這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，是來自大村鄉茄苳社區的八十六歲林千惠阿嬤及黃玉 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 1 天前
南投市民族路封街追懸日 吸引人潮共賞夕陽美景
【記者林玉芬/南投報導】每年秋季太陽與地球運行軌跡形成特別角度時，夕陽降落在筆直街道中央，形成夢幻的「懸日」奇景。南投市公所8日下午在民族路舉辦「封街追懸日」攝影活動，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家...自立晚報 ・ 1 天前
建國假日花市43週年慶 婚藝派對熱鬧登場
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】建國假日花市43週年慶今(114)年11月8日(星期六)盛大開幕，由TIG互傳媒 ・ 1 天前
2.6萬跑友齊聚!第42屆路跑活動 邊荷律來應援
民視新聞／綜合報導邁入第42屆的舒跑盃路跑活動在台中市盛大登場，今年吸引2.6萬名跑友熱情參與，不少參賽者起了大早熱情參與，共襄盛舉。今年還請了路跑推廣大使，邊荷律到場應援，跟著現場參賽跑者一起互動，活動現場人潮滿滿，今年活動分為9公里競賽組、5公里挑戰組及3公里簡單組，響應運動部鼓勵民眾天天運動，跑出健康活力。原文出處：「邊邊」邊荷律也來應援啦！ 2.6萬跑友齊聚！ 第42屆路跑活動登場 更多民視新聞報導高美濕地50年中藥行身兼郵政代辦所 服務地方鄰里半夜暴衝！47歲女酒後開BMW失控狂撞「一路掃進人行道」 幸未釀傷亡頑童MJ116驚喜宣布明年2月加場! 瘦子嗆「要放跨年等級煙火」民視影音 ・ 4 小時前
睽違30年盛事! "九尊媽祖"齊聚鳳山美泰宮遶境
南部中心／綜合報導高雄市鳳山美泰宮睽違三十年舉辦建醮活動，邀請全國知名廟宇的媽祖一起來共襄盛舉，包括大甲媽、白沙屯媽等八大廟、九位女神齊聚遶境，吸引大批信徒到場跟隨，場面十分熱鬧。高雄市鳳山美泰宮睽違三十年舉辦建醮活動，邀請全國知名廟宇的媽祖一起來共襄盛舉，包括大甲媽、白沙屯媽等八大廟、九位女神齊聚遶境。（圖／民視製表）起馬炮點燃，良辰吉時一到，遶境隊伍熱鬧展開。小貨車上滿載著各地來的媽祖，包括白沙屯媽、大甲媽、後龍媽、北港媽、新港媽、鹿耳門媽、白河福安宮、永安宮，以及在地的美泰宮細媽，九位女神齊聚一堂，在高雄市鳳山地區熱鬧展開遶境。陣頭一個接著一個，鑼鼓喧天，好不熱鬧。從未見過如此大的陣仗，信徒們一早就來朝聖。信徒：「今天四點半就起來了，因為怕說還要停車的時間這樣子。」信徒：「我要來追白沙屯媽祖，從早上走到現在，不會累，OK的。」信徒：「還滿感動的，因為百年來第一次看到那麼多的媽祖在一起。」信徒們大排長龍鑽轎腳，參與百年難得的女神聚會。（圖／民視新聞）近三百年歷史的高雄鳳山美泰宮，宮內供奉著大媽、二媽、細媽和四媽，這次睽違三十年舉辦建醮活動，特別邀請全國各地著名的媽祖廟來共襄盛舉。鳳山美泰宮董事長蘇致榮：「我們非常的榮幸邀請到八大廟、九大媽祖來到鳳山，參與我們美泰宮細媽的聖誕的遶境，這個也是鳳山最大的盛事啦，我相信自從鳳山有這個城市開始，沒有那麼多的媽祖聚集在鳳山過這樣子。」美泰宮的大媽、二媽、四媽也進行車巡，信徒們大排長龍鑽轎腳，參與百年難得的女神聚會。原文出處：百年難得一見！ 「九尊媽祖」齊聚鳳山美泰宮遶境 更多民視新聞報導壽星辦趴「硬X女同學」！5男圍觀趁機「連結、偷抓麻糬」男撿走「陌生女」載摩鐵逞慾！達和解「仍判囚」原因曝網熱議！侯友宜傳「媽祖神像」象徵交棒？ 蘇巧慧回應了民視影音 ・ 16 小時前
旅展「拚人潮」國外區爆滿 國旅「攤位花招多」吸睛
焦點轉回台灣，直擊旅展兩樣情！台北國際旅展，滿滿的人潮，卻似乎集合在國外區，國旅人潮相對較少，為了吸引民眾，花招百出。似乎出現兩樣情的景象，因為這回國際旅遊區在一樓，國內旅遊區則在四樓，兩邊人潮一對比就發現，雖然都很熱鬧，但明顯出國旅遊的人更多！ #台北國際旅展#人潮#國外區東森新聞影音 ・ 19 小時前
「飛天小女警」來了 2025新社花海暨台中國際花毯節11/8盛大開幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「不倒騎士」公益單車環島隊抵達臺南 攜手推動篩檢守護健康
臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險台灣好新聞 ・ 1 天前
北港馬祖盃全國馬拉松8日萬人起跑 跑者鑽轎腳祈福
2025北港媽祖盃全國馬拉松8日於雲林北港隆重登場。萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。中時新聞網 ・ 1 天前
宋俊宏婦幼醫院守護在地33年 張善政感謝醫護長期奉獻
桃園市長張善政今（9）日下午前往平鎮區，出席「宋俊宏婦幼醫院33周年院慶」。張善政表示，婦幼醫院每天迎接新生命的誕生，象徵家庭的喜悅與希望；新成立的生殖醫學中心，更協助許多難以懷孕的家庭圓夢，讓愛的延續有了更多可能。他感謝全體醫護人員長期奉獻，雖然工作辛勞，卻能從迎接新生命的過程中獲得成就感與幸福感桃園電子報 ・ 19 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 17 小時前