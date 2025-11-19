新北輔具Easy Go App榮獲2025天下城市治理卓越獎

《圖說》社會局長李美珍（左2）和輔具中心主任楊忠一（右3）等人一起獻獎，侯友宜市長表示肯定。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局建置「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，榮獲天下雜誌2025「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選。社會局長李美珍今〈19〉日利用市政會議，和輔具中心主任楊忠一等人一起獻獎。侯友宜市長肯定社會局的努力並表示，新北市輔具服務透過線上申請、查詢、補助、請款等，方便民眾使用，可謂有口皆碑。

李美珍指出，台灣城市面臨高齡少子化、數位轉型、氣候變遷等重大挑戰，一個城市的解方，能否成為其他城市的典範？為此，《天下雜誌》2023年起以「未來城市」推動「天下城市治理卓越獎」，希望各縣市政府提出符合聯合國永續發展目標（SDGs）和民眾有感的政策，透過公私部門和區域合作，攜手打造永續宜居的城市。

她說， 2025年共有21縣市、171件專案參與，歷經多月討論及評選，最終有21件專案獲獎。其中新北市社會局提出的「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，榮獲社會進步組優選。

《圖說》新北市輔具Easy Go App榮獲2025天下城市治理卓越獎，當時由社會局主秘黃逢明（右3）代表領獎。〈社會局提供〉

「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，打造一站式數位平台，透過 APP，民眾可直接線上提出服務申請、查詢補助紀錄、辦理補助請款，甚至進行二手輔具的回收與媒合，省去以往需要電話或臨櫃辦理的不便。

「輔具 Easy Go」的另一大特色，是導入「功能五分級 AI 輔具推薦」服務。使用者只要回答幾個簡單問題，系統便能比對需求，推薦合適的輔具，協助民眾評估。同時，APP 串接社會福利管理資訊系統，讓申請資料即時整合，避免同仁重複輸入，進一步縮短審核與撥款流程。

《圖說》社團法人台北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富（右）表示，經他實際測試，發現輔具APP既實用又方便。〈社會局提供〉

平台也推動「二手輔具回收媒合」機制，家中若有閒置的輔具，民眾可隨時透過 APP登錄回收需求；系統會依需求強度排序，優先媒合沒有補助但有短期需求的個案，並由政府免費宅配到府。2024年就成功回收兩萬件、媒合1.6萬件，節省公帑1.3億元，讓資源得以再利用。

評審團對於新北市的創舉高度肯定，認為此案應用數位工具全面優化流程，簡化輔具申辦手續，並結合AI輔具推薦與二手輔具回收媒合服務，讓民眾可即時完成申請，兼顧效率與公平，充分展現私公協作的成果，是政府推動數位轉型的標竿案例。