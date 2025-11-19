新北輔具Easy Go App榮獲2025天下城市治理卓越獎
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局建置「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，榮獲天下雜誌2025「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選。社會局長李美珍今〈19〉日利用市政會議，和輔具中心主任楊忠一等人一起獻獎。侯友宜市長肯定社會局的努力並表示，新北市輔具服務透過線上申請、查詢、補助、請款等，方便民眾使用，可謂有口皆碑。
李美珍指出，台灣城市面臨高齡少子化、數位轉型、氣候變遷等重大挑戰，一個城市的解方，能否成為其他城市的典範？為此，《天下雜誌》2023年起以「未來城市」推動「天下城市治理卓越獎」，希望各縣市政府提出符合聯合國永續發展目標（SDGs）和民眾有感的政策，透過公私部門和區域合作，攜手打造永續宜居的城市。
她說， 2025年共有21縣市、171件專案參與，歷經多月討論及評選，最終有21件專案獲獎。其中新北市社會局提出的「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，榮獲社會進步組優選。
「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，打造一站式數位平台，透過 APP，民眾可直接線上提出服務申請、查詢補助紀錄、辦理補助請款，甚至進行二手輔具的回收與媒合，省去以往需要電話或臨櫃辦理的不便。
「輔具 Easy Go」的另一大特色，是導入「功能五分級 AI 輔具推薦」服務。使用者只要回答幾個簡單問題，系統便能比對需求，推薦合適的輔具，協助民眾評估。同時，APP 串接社會福利管理資訊系統，讓申請資料即時整合，避免同仁重複輸入，進一步縮短審核與撥款流程。
平台也推動「二手輔具回收媒合」機制，家中若有閒置的輔具，民眾可隨時透過 APP登錄回收需求；系統會依需求強度排序，優先媒合沒有補助但有短期需求的個案，並由政府免費宅配到府。2024年就成功回收兩萬件、媒合1.6萬件，節省公帑1.3億元，讓資源得以再利用。
評審團對於新北市的創舉高度肯定，認為此案應用數位工具全面優化流程，簡化輔具申辦手續，並結合AI輔具推薦與二手輔具回收媒合服務，讓民眾可即時完成申請，兼顧效率與公平，充分展現私公協作的成果，是政府推動數位轉型的標竿案例。
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除
[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成新頭殼 ・ 22 小時前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 1 天前
蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光
蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。中時新聞網 ・ 8 小時前
蘋果確認：日本將開放側邊按鍵啟動 Siri 以外第三方語音助理
據蘋果開發者部落格中的一份新文件證實，日本用戶將能重新指定 iPhone 側邊按鍵，用來啟動第三方語音對話應用程式，而非 Siri。 僅限日本嗎？ 據《9to5mac》早先科技新報 ・ 4 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 22 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 7 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 2 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 21 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 22 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前