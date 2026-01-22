新北輕軌440萬常客回饋金月底歸零 逾3.4萬張票卡未領

新北捷運公司推出的「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫，民國114年度累積的回饋金，兌換期限將於今年1月31日截止。截至去年底，淡海及安坑輕軌超過3.4萬張票卡、總金額逾440萬元的回饋金尚待領取。（圖／新北捷運公司）

新北捷運公司推出的「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫，民國114年度累積的回饋金，兌換期限將於今年1月31日截止。截至去年底，淡海及安坑輕軌超過3.4萬張票卡、總金額逾440萬元的回饋金尚待領取，甚至有單張票卡累積高達2850元尚未兌領。新北捷運公司呼籲民眾把握最後機會，盡速領取，以免逾期歸零。

新北捷運公司表示，為實質回饋長期支持輕軌的旅客，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）搭乘淡海及安坑輕軌，當月累積票價滿200元即可回饋50元（等同75折優惠）。

依據最新數據顯示，截至114年底，全系統兌換率僅約22.2％，顯示仍有許多民眾尚未領取。其中淡海輕軌約有2萬4千餘張票卡、安坑輕軌約有9千7百餘張票卡未兌領，未領取總金額高達441萬餘元。

新北捷運公司提醒，114年度產生的回饋金，領取期限保留至115年1月31日止，一旦過了期限將全數歸零無法補發。

至於該如何領取回饋金，新北捷運公司說，兌領方式相當簡便，民眾無須至櫃檯排隊，利用各車站內的「售票加值機」即可完成。首先將票卡放置於機台感應區，點選螢幕「6筆交易查詢」，確認「可回饋金額」，再點選「現金回饋」按鈕，金額即自動加值至票卡電子錢包中。

新北捷運公司補充，回饋金計畫適用於一般票、學生票、社福票及兒童票，但前提是必須「使用票卡內儲值金扣款」才可累積；若民眾使用「基北北桃1200定期票」或「社福點數」扣款，因未實際扣除電子錢包餘額，則無法累積回饋金額。

