新北轎車高速衝撞路邊機車落跑 車主出門查看傻眼

新北市新莊區，今(13)日清晨5點多傳出一起肇逃車禍，一輛白色轎車高速撞擊停在路邊的機車，接著駛離現場。當時早餐店還在備料，聽到巨大聲響紛紛衝出門查看。車主的機車受損嚴重，維修費幾乎可以再買一部新車。警方目前以車追人，也將通知駕駛到案說明。

白色轎車突然衝進畫面，大力撞上停在路邊的機車，撞擊瞬間甚至還擦出火花，機車飛起來轉了180度後，撞上一旁的柱子倒地，聽聞巨大聲響民眾趕緊衝出來查看。

當事車主說：「我本來在裡面煮紅茶，然後就聽到碰一聲，很大聲，就想說出去看一下，然後結果我就看到我的機車，直接就是，180度大轉彎倒在地上，就是外面一片狼藉，東西都破掉這樣子。」除了機車噴飛，盆栽被撞破泥土散落，連鐵捲門的軌道也被撞歪。

事發在新北市新莊區八德街，今日清晨5點多，白色轎車肇事前，就一度向中間偏移，看似馬上修正路線，沒想到卻撞飛機車，眼看就要再撞上路邊的黑色轎車，駕駛驚險閃過，接著直踩油門駛離現場。

附近店家說：「那台機車比較嚴重之外其他沒有什麼損失，對因為那台算是，比較昂貴的車種，(修理)快的話，因為它零件有時候比較難調，可能快的話也要一個多禮拜。」這場車禍涂小姐的愛車，無端遭波及，復古造型新車要價15萬，這一撞排氣管擦傷，龍頭歪掉油箱、坐墊破損，車殼嚴重凹陷，維修費15萬幾乎可以再買一台新車。

新莊分局交通分隊小隊長周豐榮說：「警方已調閱監視器掌握肇事車輛車號，將通知駕駛人到案說明。」事發地點位在熱鬧商圈，所幸發生在清晨路上沒太多人車，肇事駕駛為何如此匆匆忙忙，警方可得趕快找到人釐清原因。

