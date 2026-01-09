新北辦全障運 點字設計藏巧思

新北市長侯友宜（左四）9日以「點字」的啟動儀式，宣布全障運賽會正式啟動，象徵新北市對所有身障運動員的深切重視。（高鈞麟攝）

全國身心障礙國民運動會今年5月23日至26日在新北市隆重登場，本屆賽會識別證與號碼布首次提供客製化點字設計、服務手冊有聲書等貼心設計，搭配主視覺標語「心連新 一起拼」，實踐「資訊無障礙」與「參賽零距離」理念。新北市長侯友宜與3位視障、身障選手邀請全國民眾一同參與這場貼心有溫度的運動盛會。

新北市體育局9日首度公開賽會主視覺及設計理念，賽會LOGO融合「女王頭」與「翅膀」為主要意象，讓新北地標結合突破限制、勇敢逐夢的「翅膀」，完美詮釋身障運動員跨越障礙、勇往直前的精神。全新導入「點字專屬設計」，製作多項點字用品，識別證與號碼布更是首次提供客製化點字設計，視障選手能安心辨識、感受平等尊重。

另一亮點是「服務手冊有聲書」，首創段落式重點語音播放，內容分類明確、操作簡單，即時掌握資訊，成為比賽期間的重要資訊輔具。透過貼心的細節，實踐「資訊無障礙」與「參賽零距離」的核心理念。

侯友宜表示，全國身心障礙國民運動會不僅是體育競賽，更是身障朋友展現生命韌性、突破障礙、實踐自我的重要舞台。主視覺標語「心連新 一起拼」蘊含深厚寓意，「心」象徵熱情、「連」代表團結、「新」呼應新北的創新活力，而「拼」則有雙重意涵，代表運動員拼搏不懈的精神，象徵城市與社會攜手打造友善、共融未來的目標。

亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔及萬金石馬拉松視障跑者李協興分享備戰心情，3位選手皆表示，賽會點字設計與服務手冊有聲書，讓運動員在比賽之餘，感受到最實在的支持與尊重。

體育局說，從視覺設計到服務細節，打造一場真正讓每位選手都能安心參與、全力發揮的運動會，邀請全國民眾進場觀賽、社群關注與分享，為努力不懈的運動英雄們加油喝采。