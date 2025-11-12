新北辦理托育研討會 深化專業實踐與服務創新
▲新北社會局與長庚科大合辦零至三歲嬰幼兒托育服務學術研討會。（圖：新北社會提供）
新北社會局與長庚科技大學合辦「新北市零至三歲嬰幼兒托育服務學術研討會」，聚焦正向教養與回應式教保，融合教保設計、共融服務、臨時托育、托育人員滿意度及國外參訪經驗等主題，展現理論與實務結合成果。
研討會共發表二十一篇論文與實務紀要，並舉辦兩場專題演講，邀請米露谷心理治療所駱郁芬所長與長庚科大林怡滿副教授，探討教保人員如何透過覺察與回應，強化幼兒安全依附與情緒發展，營造信任與健康的成長環境。多篇論文聚焦親子館經驗，分享新北市如何透過「三步驟引導法」設計活動，培養嬰幼兒自主性，並推動共融服務，支持特殊需求幼兒與家庭。
一位家長張侑甥分享參與三峽鳶山公托蒙特梭利體驗表示，孩子在錯誤中學習，父母應溫柔引導、放手陪伴，讓孩子從過程中找到答案。
新北社會局長李美珍表示，將持續推動實務與學術對話，深化托育專業，優化服務品質，打造安全、健康、溫暖的托育環境。
