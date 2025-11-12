新北辦理托育研討會 深化專業實踐與服務創新

當孩子在成長過程中被迫養成的一種防禦策略，就容易形成孩子迴避型依賴的人格特質，不僅影響孩子一路的成長歷程，甚至成年後的感情態度。從小父母若能用更敏感、更穩定的方式回應孩子，就能成為他在人生中最大的避風港。真正的獨立不是孤立，而是在知道「隨時能靠近父母」的前提下，孩子能同時更有力量的去探索世界。

優活健康網 ・ 1 天前