新北農村好物 春節首選

新北市農業局昨（八）日表示，在春節期間邀請大家來品味有故事的美味，精選結合在地文化與永續農業的好物。從淡水的茶籽油、平溪的紅淡比蜜、石門的千歲米，到三芝的洛神產品和石碇的龜茶，這些都是新北農村的特色產品。新北市農業局鼓勵大家到「走吧！農村不遠！」平台選購，無論是送禮還是自用，都是支持在地小農的好方式。

平溪的潔淨水源孕育了豐富的原生植物，每一滴蜂蜜都封存了山林中的甘甜與香氣。平溪紫東社區的「紅淡比蜜」來自特有的森氏紅淡比樹，琥珀色澤，酸甜可口，帶有濃郁的花香。平溪龍安社區的「野蜂蜜」是台灣原生野蜂一年僅採收一次的珍貴產品，入口微酸，回甘悠長，展現了山間百花的精華。石門嵩山社區的「千歲米」生長在陽明山的火山岩梯田，米粒黝黑飽滿，富含花青素，採用友善耕作方式，保留了天然風味與營養。

淡水樹興社區以茶籽油聞名，這款「液態黃金」富含不飽和脂肪酸與抗氧化成分，冬天來碗茶油麵線或茶籽油雞，既美味又營養。三芝三和社區推出的洛神系列特產，今年新上市的「初戀米香」口感酥鬆香濃，是優雅午茶的最佳選擇。

石碇永安社區的「龜茶」品牌，因茶園鄰近保護區，採用友善農法，不使用除草劑，確保生態環境的共存，品牌名稱源自「美好的一天」的祝福，推出文山包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶等特色茶品。

農業局長諶錫輝表示，每一份新北農村好物，都蘊含著農友對土地堅持與熱愛，也是對生態永續支持。今年春節，讓我們用「新北農村好物」來關心台灣的土地。