新北農業局學測送暖 11處考場發放「鐵定包中」茶包應援
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市政府農業局結合在地特色好茶為學子祈福，特別準備限定款「鐵定包中」包種茶包，預祝考生順利錄取理想校系。115學年度學科能力測驗將於1月17至19日登場，即日起考生可憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心免費索取，透過在地好茶的加持，為應試過程增添信心。
這項應援活動涵蓋新北市11處考場，包含華僑、海山、板橋、新莊、丹鳳、新北、三民、永平、錦和、光復及新店。考試期間，各考場考生休息區將限量提供茶包。在冬日品飲包種茶不僅暖身醒腦，更取其「包種」諧音「包準考中」的寓意，為考生帶來好彩頭。
新北為全台包種茶最主要產區，以獨特的蘭花與梔子花清香聞名，被譽為全台最香的特色茶。新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二指出，包種茶象徵應試順利、金榜題名，不僅是考生必備，也適合贈送給面臨求職或創業考驗的親友。透過品茗茶香增加好運，希望能幫助考生創造優異成績。
農業局長諶錫輝表示，新北擁有全國最多的冠軍製茶師，憑藉精湛技術讓在地好茶屢獲國際大獎。諶錫輝期勉考生發揮實力與包種茶一同包中金榜。由於農曆新年將至，也歡迎市民朋友支持優質農產，感受包種茶幽雅的鮮味與花香，共同推廣在地深厚的茶文化。
欲領取茶包的民眾，即日起可前往位於新店的新北市農會文山茶推廣中心洽詢。農業局強調，這場應援行動不僅是推廣農業，更是對在地學子的實質鼓勵。透過結合傳統文化與考試習俗，讓考生在緊張的應試過程中，感受到來自家鄉茶農的溫馨祝福。
照片來源：新北市政府農業局提供
