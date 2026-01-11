新北農業局攜手華梵大學USR 活化石碇打造「追光」品牌 迎春燈展閃耀茶鄉

新北市農業局長諶錫輝出席石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局長諶錫輝十日出席了石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」，共同見證當地社區和團體攜手推動地方創生的成果。此次活動結合了石碇特色的茶產業、自然地景與燈展，展示出全新的茶鄉形象。光明燈展即日起至3月8日舉行，民眾可在春季到石碇踏青、賞燈、品茶。開幕儀式中，相關領導人共同點亮主燈，揭開迎春光明燈展序幕。

作為新北市第二大茶葉產區，石碇以盛名遠揚的包種茶聞名，更因夏季出產帶有蜂蜜香氣的蜜香紅茶備受茶迷青睞。在華梵大學大學社會責任實踐計畫（USR）的支持下，該校與石碇區公所、石碇區農會及在地茶農合作，共同推進地方創生。

石碇過去也有深厚的茶葉歷史，其傳統運輸路線穿越台北盆地，順著淡蘭古道攀登稜線，沿途經常能捕捉壯麗的日出與霞光美景。這段文化背景成為「追光」品牌的核心靈感來源，進而結合蜜香紅茶與石碇夕照的霞光景緻，共同推出「霞韻茶」品牌，以此呈現當地濃郁的茶文化傳承。

諶錫輝表示，作為北台灣最大的茶產區，新北市率先以農業為核心推動地方創生，透過資源整合和品牌經營，協助各地團隊發展具有獨特地域特色的品牌，並營造鼓勵青年返鄉務農的友善環境，讓新北市深具歷史意涵的茶文化得以永續傳承。

華梵大學校長李天任表示，淡蘭古道已成石碇創生重點，USR策劃系列活動促進文化和經濟可持續發展。迎春光明燈展延續至3月8日，邀民眾春節期間走訪石碇賞燈品茗，體驗現代詮釋的茶鄉魅力。

新北市農業局提到「三生有幸．三生永續農業」策略，以生產、生活、生態推動永續發展。不僅協助茶農拓展市場，也吸引年輕人返鄉農業，落實地方經濟與創生目標。