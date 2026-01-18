新北農業局水土保持巡迴講習 即時諮詢簡政便民

記者林普天/新北市報導

新北市農業局持續提供農地輔導及諮詢服務，協助農民進行修復駁坎、改善排水等水土保持處理與維護，並辦理講習會，由水土保持服務團張凱勛技師向農民說明，山坡地農地因農業使用有整坡需求時之申請規定，並提供現場即時諮詢服務，協助釐清山坡地水土保持問題，落實簡政便民之政策目標。

山坡地管理上，新北市不僅利用衛星影像變異點及空拍機等科技輔助，定期派員追蹤及巡視，另為讓民眾了解農地輔導申請流程及法規知識，農業局亦定期派遣新北市水土保持服務團專業技師前往各區農會辦理講習會，讓農民了解農地水土保持處理維護方式及相關法規，加強水土保持維護的觀念，同時也透過現場輔導協助解決農地水土保持問題。

新北市農業局長諶錫輝說，新北市水土保持服務團有專業且熱心的技師，提供農民各項輔導及專業諮詢，114年度更辦理24場農地水土保持處理維護及相關法規講習會，宣導山坡地水土保持重要性，協助農民建立正確水土保持觀念，確保山坡地農業安全與永續發展，今(115)年也將持續推動水土保持觀念，民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護相關問題，可立即透過新北市政府農業局網站(https://reurl.cc/60ol8r)線上預約或於每週一、四上午撥打免費諮詢專線02-2965-9930，新北市水保服務團提供免費水土保持專業諮詢，於新北市府大樓提供駐點服務解答民眾水保相關問題，歡迎多加利用！

農友吳小姐的農地在技師專業的建議下，施作砌石擋土牆更加穩定。(新北市農業局提供)