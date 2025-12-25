新北農業局：煙火不要亂放 小心森林火災

新北市森林覆蓋率穩定維持在76％，並有多種野生動物棲息(圖為小白鷺)。(圖:新北市政府農業局提供)

聖誕節到來與跨年夜將至，新北市政府農業局二十五日表示，特別呼籲市民，在迎接歡慶的同時，務必注意用火安全，尤其在山區、河濱及森林地區附近，切勿因燃放爆竹、煙火或施放天燈等行為，引發林地火災，造成生態環境與社會資源的嚴重損害。

農業局長諶錫輝表示，新北市幅員廣闊、山林、河岸、綠帶眾多，森林覆蓋率穩定維持在百分之七十六，並有多種野生動植物，如臺北赤蛙、烏來杜鵑、臺灣百合等，田寮洋記錄到的鳥類更高達三百六十八種，為全臺最多，是許多市民休閒、踏青的寶地。冬季氣候乾燥時期，樹木落葉易堆積，稍有火星就可能點燃整片林木，不僅嚴重威脅並造成生態破壞、空氣污染、危及生命與財產安全，也消耗大量救災資源，更容易驚擾野生動物，避免不當用火是所有市民朋友的共同責任，讓我們以實際行動，維護環境健康，共同守護新北市的青山綠水，迎接一個平安永續的新年。

農業局另外攜手北台七縣市積極推動「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」行動計畫，透過持續植樹來淨化空氣、減緩熱島效應，並提供杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、樟樹、羅漢松、毛柿、水黃皮等免費苗木號召市民、企業、機關學校及團體一同參與植樹，攜手打造永續低碳城市，提升森林多樣性並強化生態系統韌性，以面對全球氣候變遷與日益頻繁的極端氣候，打造新北市森林成為調節氣候、增加碳匯的重要自然資源，將綠色行動融入日常生活，共同響應植樹運動，為地球種下一份希望，為自己種下一個永續的未來。