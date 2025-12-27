新北迎全障運 帕拉羽球教練鄭竣逸見證共融力量之

（記者陳志仁／新北報導）115年全國身心障礙國民運動會，這項國內最高層級的身心障礙運動賽事，將於明年5月23日至26日在新北市登場；新北市以運動為媒介推動多元共融，期盼讓每一位努力不懈的選手，都能在舞臺上被看見與肯定。

新北市政府體育局局長洪玉玲表示，市府長期投入身心障礙運動發展，從基層培育到競技舞臺，持續陪伴選手穩定成長；此次全國身心障礙國民運動會在新北舉辦，不僅是重要賽事里程碑，更是展現城市包容力、實踐平權與運動價值的重要時刻。

廣告 廣告

新北市羽球運動深耕多年，新北高中羽球專任教練鄭竣逸，同時也是帕拉羽球國手吳于嫣的指導教練，長期陪伴選手走過訓練與競賽歷程；鄭竣逸回憶，初次接觸身心障礙選手時，曾因經驗不足感到忐忑，但在實際訓練與相處中，深刻感受到帕拉運動員在場上的專注與拚搏精神，絲毫不遜於任何一位選手。

鄭竣逸指出，吳于嫣因軟骨發育不全症，身形較為嬌小、步伐距離受限，但羽球訓練的核心原則並無不同，關鍵在於步頻調整與身體控制的精準度；透過長時間磨合，教練與選手建立起深厚的信任與默契，也讓訓練逐步走向系統化與科學化。

談及最深刻的經驗，鄭竣逸分享，首次陪同選手出征泰國帕拉羽球公開賽時，看見烏干達的選手在場上以極為艱辛的方式奮戰，每次移動與擊球都傾盡全力，讓他深受震撼，也重新思考運動的意義；認為身心障礙運動員面對的挑戰往往是一般選手的數倍，但始終選擇全力以赴，這份精神值得被更多人看見。

體育局補充，期盼透過明年賽事，讓更多市民走進場館，感受身心障礙運動的熱血與感動，並鼓勵更多身心障礙朋友投入運動，為自己設定目標，踏實前行。

更多引新聞報導

新北藍隊稱霸U18棒球邀請賽 穀保家商寫八連霸

新北U18棒球邀請賽開打 國內外菁英爭霸七天42場對決

