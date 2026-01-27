新北迎馬年推「馬祥厚運」春聯、福袋

《圖說》侯友宜市長說明春聯主題「馬祥厚運」，從國語意涵來看，「祥」象徵吉兆與福氣，「厚運」則代表深厚而全面的祝福。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】為迎接2026年馬年到來，新北市長侯友宜今（27）日上午發布全新設計的「馬祥厚運」春聯，並同步亮相「馬上賺錢」新春福袋，向市民傳遞滿滿的新年祝福。市府期盼透過春聯與福袋的祝福意象，陪伴市民在新的一年轉動好運、厚積幸福，迎向安定富足的馬年生活。

侯友宜表示，自上任以來始終以「安居樂業」作為施政核心，今年也第七度親自開筆，與百歲人瑞及市府團隊一同揮毫「安駒樂業」四字。「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，象徵市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民迎向安定、幸福的好日子。

他說，今年新北市春聯由青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，結合書法筆韻與現代設計巧思，呈現兼具傳統文化底蘊與年輕活力的視覺風格。春聯主題「馬祥厚運」，從國語意涵來看，「祥」象徵吉兆與福氣，「厚運」則代表深厚而全面的祝福，不僅期盼市民財運亨通、事業順利，更祝福大家平安健康、家庭幸福，在馬年萬事順心、好運滿載。

《圖說》侯友宜與與百歲人瑞及秘書處長祝惠美〈左一〉、經發局長盛筱蓉〈右一〉書寫「安駒樂業」四字。〈記者葉柏成攝〉

此外，「馬祥厚運」也融入台語諧音巧思，讀來近似「馬上好運」、「要最好運、也最好運」，寓意馬年一到，好運即刻到位，財運與福運同步降臨，展現新北市一貫貼近民意、親切溫暖的城市風格。

秘書處長祝惠美指出，市府即日至2月26日在市府大廳規劃馬年主題布置，打造高達3公尺的「巨型絨毛元寶馬」，並採用可重複使用的木架燈箱，減少一次性材料使用，落實環保與永續理念。燈箱設計融入野柳女王頭、平溪天燈、淡江大橋與即將啟用的第二行政大樓等城市元素，民眾只要手機掃描圖案即可連結專屬網站，認識新北在地特色並輕鬆規劃走春行程，邀請市民春節期間前來拍照打卡，共同迎接嶄新的一年。

《圖說》市長侯友宜今日發布全新設計的「馬祥厚運」春聯，並同步亮相「馬上賺錢」新春福袋記者會合影。〈記者葉柏成攝〉

她說，即日起，週一至週五上班時間，民眾可至市府一樓西側服務台索取「馬祥厚運」春聯；新北市29個區公所也同步開放民眾就近領取。新春福袋則將配合市長市政活動及春節走春行程發送，相關資訊將公告於「我的新北市」官網。

經發局長盛筱蓉表示，2026新北年貨市集將於1月31日至2月1日在中和四號公園登場，集結40攤年貨業者，並規劃年貨拍賣會等活動；同時推出「線上年菜特惠組」，提供888元與2,888元兩種價位，限量88組，將於1月28日中午12點在KKTIX開放預購，詳情可上「來新北逛菜市」臉書查詢。

《圖說》市長侯友宜與百歲人瑞當場揮毫春聯。〈記者葉柏成攝〉

今天同步亮相的「馬上賺錢」新春福袋同樣吸睛。福袋主視覺以旋轉木馬結合錢幣為設計核心，並特別設計成可轉動結構，象徵「轉錢就是賺錢」，呼應台語中「馬錢」即「欲賺錢」的吉祥諧音，寓意新的一年財運流轉、生生不息。馬匹造型上更貼有10元硬幣，象徵「馬上有錢」，祝福市民在新年伊始就財氣到位、一路順行。

福袋轉動時的視覺動線，串聯新北從白天到夜晚的山海城風貌，包括野柳地質公園、淡江大橋與平溪天燈等代表性景點，邀請民眾「到新北轉（賺）一圈」，在感受城市魅力的同時，也為自己轉來好運。福袋背面則以三隻奔馳的馬組成「聶」字意象，象徵市政建設馬不停蹄、持續加速推動，同時寓意馬蹄生金，祝福市民馬到成功、財源廣進。