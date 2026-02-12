新北追櫻小旅行 推薦中和烘爐地、土城太極嶺賞櫻
步入春暖花開時序，新北市各地櫻花已陸續綻放，正是適合戶外踏青賞花的好時節，新北市景觀處推薦中和區烘爐地，以及土城區太極嶺步道兩處賞櫻健行秘境，兩處櫻花皆已盛開，預計花季可持續至2月下旬，邀大家安排一趟登山健行與追櫻的春日小旅行，走進遠離塵囂的山林、接觸大自然，用雙腳感受春天的浪漫與活力。
中和區烘爐地又稱作南勢角山，每到春季時節，通往南山福德宮的S型彎道上，沿途可見成排的山櫻花綻放，讓人驚喜連連！粉嫩的山櫻花點綴山徑，與鎮守山上的福德正神像及莊嚴的廟宇建築相互映襯，形成自然與人文交織的春日景緻；登高至烘爐地的制高點則可俯瞰大臺北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾，令人心曠神怡，推薦大家來到烘爐地賞櫻、祈福、健行一次滿足。
土城區太極嶺步道位於冷水坑休閒公園內，一直是在地民眾登山健行的好去處，靠近山嶺頂峰長101階的「櫻花隧道」，步道兩側櫻花已粉嫩盛開，粉紅花海與自然山景相互輝映，行走其間彷彿被粉色浪漫包圍，不僅能近距離欣賞櫻花之美，也能在森林芬多精的環繞下，放鬆身心、促進健康，近年來已成為新北市賞櫻秘境，喜愛健身及戶外運動的朋友千萬別錯過。
新北市景觀處長林俊德表示，歡迎搭乘大眾運輸前往賞櫻，並一起愛護環境，想知道更多新北市各地的櫻花花況，歡迎至花見櫻花季官網查詢(https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html)，或追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcflowernews)，掌握新北市的第一手花況資訊。
更多新聞推薦
其他人也在看
年年有餘實景版 「蓮蓮有魚」海陸遊，還有機會抽中五星級飯店住宿券！
年年有餘實景版「蓮蓮有魚」海陸遊，還有機會抽中五星級飯店住宿券！【旅遊經洪書瑱報導】隨著農曆新年即將
高市所提醒：善用「監理服務APP」防詐騙
【記者 王雯玲／高雄 報導】公路監理機關並未使用電子郵件方式通知交通違規罰鍰催繳事宜，民眾若收到相關電子郵件，
【懶人包】索尼《山羊巔峰》預告片、上映戲院、首周特典及特別場一次看
由哥倫比亞影業與索尼動畫製作、泰瑞迪利黑執導之全新原創動畫動作喜劇《山羊巔峰》（GOAT）於 2 月 13 日全台上映。為了迎接這股籃球熱潮，接下來將向全台粉絲分享預告片、86 間上
《咒術迴戰》第三季55集超精采？作畫監督搶先推薦：沒看過的人也能直接入坑
動畫《咒術迴戰》第三季今（13）日已經播到第 54 集（本季第 7 集），而當大家還在討論最新進度時，擔任本季角色設計、部分集數作畫監督的動畫師丹羽弘美卻已經表示迫不及待想讓大家看看第 55 集，甚至連沒入坑過的都能直接看？
《甄嬛傳》真的聯動《傳說對決》！溫柔刀、熹妃雙造型登場 不用花錢免費送
《Garena 傳說對決》於今（13）日宣布，將與經典宮廷劇《甄嬛傳》展開期間限定聯動合作，推出兩款英雄造型與系列週邊獎勵。本次聯動以劇中「寧嬪」與「熹妃回宮」為靈感，分別對應英雄「刀鋒寶貝」與「瑪迦」，造型語音亦還原劇中經典台詞。
春節木柵走春 到台北動物園應景看馬、貓空親水放空及魯冰花海，一起找「茶」趣！
春節木柵走春到台北動物園應景看馬、貓空親水放空及魯冰花海，一起找「茶」趣！【旅遊經洪書瑱報導】台北春
路透：美資安公司怕被報復 修改駭客報告避談中國
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）兩名知情人士表示，帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）上週揭發全球網路間諜活動時，選擇未將中國與此行動掛鉤，原因是擔心公司或其客戶可能面臨北京的報復。
蘋果 Vision Pro 終於迎來原生 YouTube App：可看 3D、36、VR180、Shorts 甚至 8K 影片，領跑 Netflix
蘋果 Vision Pro 上市超過 2 年，終於等到官方 YouTube App 上架。原生應用支援所有影片類型，包括 Shorts、3D、360 度同 VR180 內容，M5 機型更支援 8K 播放。用戶登入後可存取播放清單同觀看紀錄，取代以往用 Safari 或第三方 App 的尷尬體驗。
木馬屠城？消基會指「智生活APP」存資安隱憂 300萬用戶恐受威脅
即時中心／林耿郁報導隨著科技日新月異，越來越多住宅引入智慧操作系統；不過消基會檢測發現，國內號稱「智慧社區第一品牌」、用戶高達300萬住戶的智生活公司，推出的APP存在巨大資安隱患與風險，不僅可能導致個資外洩，連結帳戶更可能因此被洗劫一空！
守護春安！汐止、樹林警民聯手 致贈加菜金慰辛勞
記者黃秋儒／新北報導 農曆春節將屆，為因應物資與資金往來頻繁、返鄉採買人潮湧現等治安…
《GTA6》免費領機會來了！挪威經銷商：發售日升格當父母就送遊戲
毫無疑問的，由 Rockstar Games 打造，將在睽違 13 年後發售的《俠盜獵車手（GTA）》系列最新作《GTA6》已經是最近一段時間以來全球玩家最期待的遊戲，大家都希望能夠盡快玩到這款超級大作，重新回到 Rockstar Games 替玩家們打造的超自由、瘋狂、真實遊戲世界中。而現在就有一個機會，讓玩家們能免費獲得將於 11 月 19 日發售的《GTA6》，只要能在發售日當天為人父母就可以了！
教育部「臺灣台語輸入法」APP簡單4步驟 講吉祥話抽1萬元紅包
教育部推出「臺灣台語輸入法」AP…
新北婦幼安全創意競賽開跑 海報、攝影、Logo設計比賽齊登場
記者蔡琇惠／新北報導 為打破既有宣導框架，讓婦幼安全議題以更貼近人心的方式被看見，新…
《通網股》中華電xTrust通過零信任三階段驗證 強化AI資安防護能力
【時報記者王逸芯台北報導】隨著雲端服務普及與遠距協作成為常態，企業與政府的關鍵系統已不再受限於傳統網路邊界，帳號、裝置與存取情境日益複雜。在釣魚攻擊與帳密外洩等資安威脅頻傳下，單靠傳統身分驗證已難以提供充分防護。中華電(2412)自主研發的「xTrust零信任網路系統」近日率先通過國家資通安全研究院政府零信任架構第三階段「信任推斷」功能符合性驗證，成為國內首家完整通過三階段驗證的業者，展現其在零信任資安領域的技術實力。 政府推動零信任架構採循序漸進策略，協助政府機關與企業建立更嚴密的防護體系。中華電憑藉長期研發基礎提前布局，此次驗證結果顯示，xTrust已完整具備「身分鑑別」、「設備鑑別」及「信任推斷」三大核心能力。透過導入AI技術，系統可依據使用情境動態調整防護機制，使零信任架構由傳統靜態驗證升級為即時動態防禦，強化數位環境下的安全防護能力。 中華電資訊技術分公司總經理楊慧琪表示，xTrust導入「信任推斷」後，資安防護從單純確認使用者身分，進一步提升至分析存取行為是否異常。系統透過AI即時分析每一次存取請求的風險特徵，判斷是否符合使用者正常行為脈絡，並採取相應處置措施，大幅提升關鍵
《汽車股》和泰車去趣攜日商CyberAgent 進軍跨境旅遊市場
【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)旗下的旅遊規畫APP「去趣chicTrip」，自2023年上線以來已超過330萬次下載、累積超過230萬名會員。去趣APP用戶製作的行程內，目的地為日本的比例更達40%，而2026年正式推出日文版APP，擴大旅遊服務範圍，力求讓日本自由行愛好者們也能享受一站式旅遊體驗的輕鬆；2月更正式啟動與日本最大的數位廣告代理商CyberAgent之戰略合作，整合CyberAgent對日本廣告運用的深度了解、與去趣chicTrip的豐富旅遊數據，全面強化台人赴日跨境旅遊市場的媒體方案、深化去趣chicTrip APP作為品牌投放的媒體價值。 近年國人出國熱度持續升溫，其中日本更蟬聯國人最愛目的地多年，2025年旅日人次達673萬，占全體出國人數35%。作為台灣首屈一指的旅遊規畫平台，去趣chicTrip APP中無疑也反映這股旅日熱潮，APP用戶製作的行程內，目的地為日本的比例更達40%，遍布日本各都道府縣，足見台人赴日旅遊市場的龐大經營潛力。 去趣提供行程規畫、景點查找、住宿交通預訂、eSIM上網方案、影音分享等旅途前、中、後的多樣化服務，多次被台灣地區
AI競賽 重塑半導體獲利體質
AI人工智慧正把半導體從以往的消費性循環，推向由技術路線圖主導的長周期結構性成長。大型語言模型的演進與推理工作負載急速擴張，帶動雲端與資料中心持續擴產，使資本支出由間歇轉為常態化，景氣不再仰賴終端需求復甦，而是隨著算力平台每12～18個月迭代而加速擴張。
一場婚禮兩名新娘！男子同日迎娶 紫色主題婚禮引發多妻規範討論
根據馬來西亞媒體《M Star》報導，一段在TikTok流傳的影片顯示，這名年約20多歲的男子在同一場婚禮中迎娶兩名新娘，影片中可見，新郎身穿紫色傳統禮服，左右兩側各站著一名身著紫色婚紗的新娘，三人服裝色系一致，步入舞台時由親友陪同，現場氣氛熱鬧。據貼文者在影片說明中...
歐洲最強火箭發射成功 送亞馬遜32顆衛星入軌
（中央社庫魯12日綜合外電報導）歐洲最強配置的重型載運火箭「阿利安6型」（Ariane 6）今天從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場發射，順利將32顆衛星送入太空。
號稱最高防護檢測卻多達16項不合格 智慧社區智生活App爆資安危機
號稱擁有300萬住戶、覆蓋1萬個…
2026 必收「心動粉色系」美妝清單！SK-II櫻花版青春露、嬌蘭絕美潤膚淡香精都能讓梳妝台一秒淪陷
SK-II 青春露 櫻花限定版SK-II 青春露櫻花限定版伴隨早春的柔美氣息，以新面貌再度於台灣粉嫩登場。此次限定版以青春露經典設計為基底，瓶身優雅點綴浪漫櫻花圖騰──朵朵粉嫩花瓣宛如在瓶身上輕盈綻放，不僅象徵著煥然一新的蛻變與重生，更蘊含著由青春露為肌膚帶來的晶瑩剔透...