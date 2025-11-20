新北追火車第11屆開跑！前111隊享客製跑衣早鳥禮

（記者陳志仁／新北報導）路跑界極具指標性的「新北市鐵道馬拉松接力賽」（「追火車」）迎來第11屆，不僅象徵全新啟程，也伴隨追友邁向下一個10年；本屆賽事將於2026年4月19日開跑，共開放1,100隊名額，並推忠誠感謝禮、新生追友歡迎禮及前111隊專屬客製跑衣早鳥禮，邀追友集結隊友準點上車。

圖／路跑界極具指標性的「新北市鐵道馬拉松接力賽」（「追火車」）迎來第11屆。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉指出，第11屆的賽事適逢生肖馬年，追火車的 IP 即以象徵接力奔馳的「七神馬」為核心；本屆持續沿用此設定，七匹象徵速度、團隊精神與活力的神馬，也將融入各式賽事紀念品與設計中，成為追友必收亮點。

為鼓勵更多初次參賽的「新生追友」加入，今年特別推出限量「新來的」潮流造型棉T，而忠誠追友則可獲得專屬感謝禮，讓新舊追友都能感受到滿滿儀式感；此外，前111隊完成報名與繳費者，更可獲得印有隊名的客製化跑衣，象徵團隊榮耀，提升識別度。

追火車賽事最具魅力的元素之一，就是沿著鐵道設計的接力路線；今年為深化追友在雙溪、貢寮的旅跑體驗，市府特別與臺鐵公司合作推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，讓參賽者除了奔馳賽道外，也能搭乘火車深入雙溪與貢寮，欣賞山海景緻與在地文化，打造最具地方風味的鐵道旅跑。

新北市副市長陳純敬表示，鐵道馬拉松接力賽已成為新北年度代表賽事之一，去年 1,100 隊名額不到半個月即額滿，展現跑友的高度熱情；接力賽事不僅凝聚團隊合作精神，也成功帶動雙溪、貢寮地方觀光，逐步成為獨具特色的運動觀光品牌外，新北已連兩年舉辦耶誕馬拉松接力賽，同樣深受跑者喜愛。

今年市府正式推出全新「追系列」接力賽品牌，象徵新北將以接力賽作為旅跑城市的重要符號；第11屆鐵道馬於今（20）日起開報，揪齊7棒隊友立刻上車，更多的資訊可至「旅跑新北」、「新北旅客」粉絲專頁或「新北市觀光旅遊網」查詢。

